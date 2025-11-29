fechar
Lançamentos de dezembro de 2025 na Netflix

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 29/11/2025 às 7:06
Lançamentos de dezembro de 2025 na Netflix
Lançamentos de dezembro de 2025 na Netflix - Observatório da TV

Além da última parte da última temporada de Stranger Things, vários filmes e várias outras séries e realitys shows chegam em dezembro na Netflix.

Filmes

Drácula de Bram Stoker (01/12)

Zona de Risco (01/12)

Top Gun – Ases Indomáveis (02/12)

Lisa Frankenstein (02/12)

O Amor Não Tira Férias (02/12)

O Segredo do Papai Noel (03/12)

Jay Kelly (05/12)

Quem Vai Salvar o Natal? 2 (05/12)

Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out (12/12)

Scooby-Doo (11/12)

Scooby-Doo 2: Monstros à Solta (11/12)

A Hora da Estrela (13/12)

Matrix (18/12)

Séries, realities e ao vivo

Sean Combs: O Acerto de Contas (02/12)

Ilhados com a Sogra: Temporada 3 (03/12)

O Preço da Confissão (05/12)

Emily em Paris: Temporada 5 (18/12)

Stranger Things: Temporada 5: Volume 2 (25/12)

Stranger Things: Temporada 5: Volume 3 (31/12)

