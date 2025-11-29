Lançamentos de dezembro de 2025 na Netflix
Além da última parte da última temporada de Stranger Things, vários filmes e várias outras séries e realitys shows chegam em dezembro na Netflix.
Filmes
Drácula de Bram Stoker (01/12)
Zona de Risco (01/12)
Top Gun – Ases Indomáveis (02/12)
Lisa Frankenstein (02/12)
O Amor Não Tira Férias (02/12)
O Segredo do Papai Noel (03/12)
Jay Kelly (05/12)
Quem Vai Salvar o Natal? 2 (05/12)
Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out (12/12)
Scooby-Doo (11/12)
Scooby-Doo 2: Monstros à Solta (11/12)
A Hora da Estrela (13/12)
Matrix (18/12)
Séries, realities e ao vivo
Sean Combs: O Acerto de Contas (02/12)
Ilhados com a Sogra: Temporada 3 (03/12)
O Preço da Confissão (05/12)
Emily em Paris: Temporada 5 (18/12)
Stranger Things: Temporada 5: Volume 2 (25/12)
Stranger Things: Temporada 5: Volume 3 (31/12)
