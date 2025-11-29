Oferenda à Tempestade encerra mistérios da Baztán com intensidade
Oferenda à Tempestade, disponível na Netflix, encerra a Trilogia Baztán retomando a trajetória da inspetora Amaia Salazar, vivida por Marta Etura.
A história acompanha a investigação de mortes de recém-nascidos associadas a rituais antigos, ampliando temas já introduzidos nos filmes anteriores. A trama aprofunda elementos de ocultismo e revela conexões entre crimes do passado e figuras influentes da região.
Dirigido por Fernando González Molina, o longa mantém o clima tenso característico da série cinematográfica, explorando os impactos emocionais que o caso provoca em Amaia e na comunidade do vale de Baztán. O filme também reforça aspectos psicológicos da personagem principal, mostrando como memórias traumáticas influenciam suas decisões.
Mesmo podendo ser visto de forma independente, a produção valoriza quem acompanhou os capítulos anteriores, já que utiliza referências diretas para concluir os arcos narrativos. Com ênfase em segredos familiares, simbolismos e investigações complexas, o filme apresenta um fechamento completo para a saga.
