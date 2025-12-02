fechar
Habeas Corpus: Netflix anuncia série jurídica com Marjorie Estiano

Por Observatório do Cinema Publicado em 02/12/2025 às 10:47



A Netflix anunciou sua nova produção brasileira, Habeas Corpus, que será estrelada por Marjorie Estiano e Any Gabrielly. Esta é a primeira série jurídica brasileira da plataforma.

Com direção de Luiz Villaça, a série acompanhará a história de uma professora de Direito que lidera um grupo dedicado à revisão criminal, empenhado em provar a inocência de um jovem condenado injustamente.

O que ela não imagina é que sua aluna mais brilhante, interpretada por Any Gabrielly, tem uma motivação própria: buscar reparação por uma trágica injustiça que marcou seu passado. À medida que o grupo avança no caso, segredos e conflitos pessoais começam a emergir, colocando à prova a relação entre mestre e pupila.

O elenco também conta com Danton Mello, Marisa Orth, Naruna Costa, Natália Lage e Vladimir Brichta.

Habeas Corpus ainda não tem previsão de estreia.

Confira o anúncio da série:

