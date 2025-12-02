fechar
Observatório do Cinema | Notícia

Filme de The Witcher explode em audiência na Netflix

Por Observatório do Cinema Publicado em 02/12/2025 às 10:58
Filme de The Witcher explode em audiência na Netflix
Filme de The Witcher explode em audiência na Netflix - Observatório do cinema

Clique aqui e escute a matéria

O novo filme da Netflix ambientado no universo de The Witcher, intitulado Os Ratos: Uma História de The Witcher, subiu rapidamente no Top 10 da Netflix e se tornou um grande sucesso global, mesmo diante da recepção dividida da 4ª temporada.

Na 4ª temporada, Liam Hemsworth substituiu Henry Cavill no papel de Geralt e a mudança gerou ampla controvérsia e rendeu de avaliações mistas para negativas. No Rotten Tomatoes, a nova temporada de The Witcher tem 58% de aprovação da crítica e apenas 20% do público.

Mesmo assim, o novo filme derivado conquistou o mundo: segundo dados do FlixPatrol, Os Ratos: Uma História de The Witcher ocupa atualmente o 5º lugar entre os filmes mais assistidos globalmente na Netflix. O especial de 1h22 aprofunda personagens da 4ª temporada e expande acontecimentos paralelos à série principal.

Do que se trata

Os Ratos foram fundamentais na última temporada da série, quando Ciri (Freya Allan) se juntou ao grupo e participou de pequenos crimes ao lado dos jovens foras da lei. Conforme a trama avançava, a tensão aumentava, culminando na decisão de Ciri de abandonar o grupo, que acaba caindo em uma emboscada, resultando na morte de todos eles e na captura da jovem.

Como os personagens morrem no final da 4ª temporada, Os Ratos: Uma História de The Witcher funciona como um prelúdio, mostrando a trajetória do grupo até seu encontro com Ciri, incluindo um grande assalto e conexões com Leo Bonhart, o assassino que definirá seu destino. Todos os membros dos Ratos retornam para o derivado, agora com uma adição especial ao universo.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O veterano astro de ação Dolph Lundgren se junta à franquia interpretando Brehen, um bruxo que atua como mentor e figura paterna para o grupo. Como o passado dos Ratos não é explorado profundamente na série, o filme oferece aos fãs a oportunidade de entender melhor sua jornada, tornando seu desfecho trágico ainda mais impactante.

Apesar das críticas à 4ª temporada, o desempenho global de Os Ratos: Uma História de The Witcher confirma que o universo de The Witcher continua forte na Netflix. Com a 5ª temporada marcando o fim da série principal, o futuro da franquia pode estar justamente em filmes e séries derivadas, que não precisam enfrentar a sombra da troca de seu antigo protagonista.

O post Filme de The Witcher explode em audiência na Netflix apareceu primeiro em Observatório do Cinema.

Leia também

Lançamentos imperdíveis: 20 séries para assistir na Netflix em dezembro
Netflix

Lançamentos imperdíveis: 20 séries para assistir na Netflix em dezembro
3 filmes recém-lançados nos cinemas para assistir na HBO Max em dezembro
Filmes

3 filmes recém-lançados nos cinemas para assistir na HBO Max em dezembro

Compartilhe

Tags