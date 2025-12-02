Filme de The Witcher explode em audiência na Netflix
O novo filme da Netflix ambientado no universo de The Witcher, intitulado Os Ratos: Uma História de The Witcher, subiu rapidamente no Top 10 da Netflix e se tornou um grande sucesso global, mesmo diante da recepção dividida da 4ª temporada.
Na 4ª temporada, Liam Hemsworth substituiu Henry Cavill no papel de Geralt e a mudança gerou ampla controvérsia e rendeu de avaliações mistas para negativas. No Rotten Tomatoes, a nova temporada de The Witcher tem 58% de aprovação da crítica e apenas 20% do público.
Mesmo assim, o novo filme derivado conquistou o mundo: segundo dados do FlixPatrol, Os Ratos: Uma História de The Witcher ocupa atualmente o 5º lugar entre os filmes mais assistidos globalmente na Netflix. O especial de 1h22 aprofunda personagens da 4ª temporada e expande acontecimentos paralelos à série principal.
Do que se trata
Os Ratos foram fundamentais na última temporada da série, quando Ciri (Freya Allan) se juntou ao grupo e participou de pequenos crimes ao lado dos jovens foras da lei. Conforme a trama avançava, a tensão aumentava, culminando na decisão de Ciri de abandonar o grupo, que acaba caindo em uma emboscada, resultando na morte de todos eles e na captura da jovem.
Como os personagens morrem no final da 4ª temporada, Os Ratos: Uma História de The Witcher funciona como um prelúdio, mostrando a trajetória do grupo até seu encontro com Ciri, incluindo um grande assalto e conexões com Leo Bonhart, o assassino que definirá seu destino. Todos os membros dos Ratos retornam para o derivado, agora com uma adição especial ao universo.
O veterano astro de ação Dolph Lundgren se junta à franquia interpretando Brehen, um bruxo que atua como mentor e figura paterna para o grupo. Como o passado dos Ratos não é explorado profundamente na série, o filme oferece aos fãs a oportunidade de entender melhor sua jornada, tornando seu desfecho trágico ainda mais impactante.
Apesar das críticas à 4ª temporada, o desempenho global de Os Ratos: Uma História de The Witcher confirma que o universo de The Witcher continua forte na Netflix. Com a 5ª temporada marcando o fim da série principal, o futuro da franquia pode estar justamente em filmes e séries derivadas, que não precisam enfrentar a sombra da troca de seu antigo protagonista.
