Ator de Três é Demais revela diagnóstico de câncer na língua meses após vencer linfoma

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O ator Dave Coulier, conhecido por interpretar Joey Gladstone na série Três é Demais, revelou no programa Today, da NBC (via Variety), que foi diagnosticado com câncer na língua, quase sete meses depois de ter vencido um linfoma não Hodgkin em estágio 3.

Segundo o ator, o novo tumor tem “90% de chance de cura”, e ele deve passar por 35 sessões de radioterapia, com término previsto para 31 de dezembro.

“É totalmente não relacionado ao câncer anterior”, afirmou Coulier. “Em outubro deste ano, fiz um PET scan (exame de diagnóstico) de rotina e algo apareceu no exame. Descobriram que tenho carcinoma escamoso P16 na base da língua. Perguntei aos médicos se isso tinha ocorrido por causa do linfoma, e eles disseram: ‘Totalmente não relacionado’.”

O ator reforçou que o prognóstico para esse tipo de carcinoma é positivo e aproveitou para alertar o público sobre a importância dos exames preventivos.

“A detecção precoce salvou minha vida – não só da primeira vez, mas agora também. Espero que vocês estejam fazendo seus check-ups, colonoscopias, exames de mama, de próstata. Esses exames salvam vidas.”

Dave Coulier em Três é Demais

De acordo com a American Cancer Society, P16 é um marcador associado ao HPV. Os médicos explicaram ao ator que o câncer pode ter se originado de uma infecção contraída até 30 anos atrás.

“Muita gente carrega o vírus, mas no meu caso ele ativou e virou um carcinoma”, disse Coulier.

O ator havia anunciado em novembro de 2024 o diagnóstico de linfoma não Hodgkin em estágio avançado e iniciou quimioterapia imediatamente. Em março de 2025, informou que estava livre da doença.

Agora, diante do novo diagnóstico, ele afirma que o tratamento será diferente:

“O médico disse que o prognóstico é bom, mas vamos começar a radioterapia imediatamente. É um processo bem diferente da quimioterapia. Não parece tão agressivo, mas ainda tem efeitos colaterais”, explicou ao público.

O post Ator de Três é Demais revela diagnóstico de câncer na língua meses após vencer linfoma apareceu primeiro em Observatório do Cinema.