Ex-jurada do MasterChef revela batalha contra infecção rara no crânio: “Dei tudo de mim”

Anna Polyviou, ex-jurada do reality show MasterChef Austrália, usou as redes sociais nesta última segunda-feira (1), e causou a surpresa dos internautas ao ter feito um relato emocionante envolvendo sua saúde após desenvolver uma infecção rara que lhe deixou debilitada.

Através do Instagram, a confeiteira, de 46 anos, reuniu vídeos e fotos do período em que ficou hospitalizada. “Um dia maravilhoso… doze meses depois. Há um ano eu acordei e não conseguia falar. Me disseram que eu precisava ir direto para o hospital, para onde fui cinco horas depois. Pensaram que eu tinha sofrido um AVC”, iniciou.

“Acabei ficando 16 dias no hospital, tomando injeções, fazendo exames, tomografias, enfim, tudo o que vocês possam imaginar. Não conseguia engolir. Não conseguia falar direito. No início, não tinha respostas”, disse Anna Polyviou, que detalhou o diagnóstico de infecção no crânio e na medula óssea.

“Finalmente, descobriram… Uma infecção no meu crânio, na medula óssea, e o prognóstico não era bom, já que só houve dois casos na Austrália e eu era um deles… Uma das conversas mais assustadoras que já tive na vida foi ficar afastada do trabalho por meses. Restrita de tantas maneiras. Forçada a diminuir o ritmo, sendo que diminuir o ritmo é a única coisa que nunca faço. Mas hoje… olhando para trás, sou grata…”, acrescentou a ex-jurada do MasterChef.

“Dei tudo de mim”

“Sou grata aos médicos e enfermeiros, à dra. Kaitlyn Parratt, que me ajudou em tudo e que agora é uma grande amiga e uma pessoa muito especial para mim. Grata aos meus entes queridos, família e amigos que estiveram presentes. Grata por estar aqui trabalhando, criando, rindo, vivendo. Este ano me ensinou uma força que eu não sabia que tinha. Me ensinou a valorizar tudo: minha saúde, minha voz, minha paixão, as pessoas que amo. Dei tudo de mim para voltar a ser quem sou hoje. E estou orgulhosa, muito orgulhosa. Um brinde a um ano de cura… e a toda a magia que vier a seguir”, finalizou Anna.

