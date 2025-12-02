Luciana Vendramini anuncia fim de relacionamento de seis anos: “Eu precisava”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Luciana Vendramini, conhecida pela novela O Rei do Gado (1996), abriu o jogo sobre a vida amorosa, e anunciou que está solteira após o fim de um relacionamento que durou cerca de seis anos.

Discreta sobre a vida pessoal, a atriz detalhou o o motivo do rompimento da relação de longa data com o, agora, ex-companheiro, que não é uma figura pública. “Ele era meu namorido. Estou bem, foi uma separação que já estava no planos. Ele é uma pessoa muito querida, muito calma”, disse, em entrevista ao jornal O Globo.

“Eu precisava”

“Não é famoso, trabalha em banco. Mas já vínhamos conversando sobre o término, e eu precisava deste momento”, explicou Luciana Vendramini. Desde então, a atriz está focando na produtora que mantém há 18 anos.

“Nós já fizemos algumas produções. Desde a pandemia, quando o digital cresceu, estamos investindo bastante na produtora”, contou ela. “Acredito que talvez seja até esse o motivo de eu não estar mais tão presente na televisão aberta”, explicou Vendramini, que não é vista nas novelas desde Espelho da Vida (2018).

VEJA MAIS: Lembra dela? Luciana Vendramini quase mostra tudo em ensaio

O post Luciana Vendramini anuncia fim de relacionamento de seis anos: “Eu precisava” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.