Ex-atriz da Globo diz sentir falta de convites para atuar e lamenta: “Não faço nada desde 2010”

Luiza Mariani é lembrada até hoje por ter integrado o elenco das primeiras temporadas de Malhação, na Globo, no final da década de 1990. Longe das telinhas há cerca de 15 anos, a atriz desabafou ao admitir que sente falta de convites para atuar.

“Não faço nada desde 2010”

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a artista foi sincera: “Estou ansiosa para voltar à televisão. Na Globo não faço nada desde 2010 e sinto muita saudade de retornar às novelas”, disse ela, cujo último trabalho nos folhetins foi em uma aparição em Amor à Vida (2013).

Segundo Luiza Mariani, seu distanciamento das telinhas não se explicou apenas pelas mudanças no mercado, mas por uma escolha feita por si mesma, em que se aventou em outras áreas. “O período fora da televisão coincide com o momento em que passei a me autoproduzir”, declarou.

“Comecei a fazer teatro. Entendi que, se quisesse trabalhar e continuar em movimento, precisava ter o ímpeto de me produzir, encontrar um bom texto e bons parceiros. Produzi minha primeira peça aos 21 anos e não parei mais. Foram cerca de cinco peças”, contou a ex-atriz da Globo. Além disto, Mariani fez um balanço acerca das transformações na vida pessoal, para além do artístico.

“Nesse intervalo, casei, tive dois filhos e me dediquei integralmente à maternidade. Foi a combinação de muitos fatores e um desejo profundo de colocar em prática projetos que me interessassem, motivassem e me mobilizassem”, pontuou Luiza Mariani.

