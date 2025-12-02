Ator de Bridgerton vai estrelar nova série erótica da Netflix

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Regé-Jean Page está prestes a voltar à Netflix com uma nova série, marcando seu primeiro grande projeto no streaming desde sua saída de Bridgerton. O ator ganhou fama mundial ao interpretar Simon Basset na primeira temporada do drama romântico, que se tornou um dos maiores sucessos da plataforma.

Segundo a Variety, Page será o protagonista de Hancock Park, um thriller erótico que está em desenvolvimento inicial. A sinopse oficial descreve o personagem como “um forasteiro perigosamente carismático que invade a vida de uma família aparentemente perfeita de Los Angeles ao alugar a casa de hóspedes no quintal deles.

Conforme ele se infiltra nesse universo, a fachada dessa comunidade de elite começa a desmoronar, revelando desejo, engano e obsessão em cada esquina de um dos bairros mais cobiçados da cidade.

Além de estrelar a produção, Page também será produtor executivo por meio de sua empresa A Mighty Stranger, ao lado de Emily Brown. O roteiro ficará a cargo de Matthew Berry, conhecido por O Mundo Sombrio de Sabrina.

Drew Comins, da Creative Engine Entertainment, também assina a produção executiva, enquanto o estúdio Fifth Season será responsável pela série.

Hancock Park não tem previsão de estreia.

