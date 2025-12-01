Stranger Things 5: Sadie Sink comenta estado de Max: “Brutal, quase selvagem”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Após uma espera de três anos, o primeiro Volume da quinta e última temporada de Stranger Things finalmente estreou na Netflix, dando início ao aguardado confronto final entre os protagonistas da série e seu maior inimigo, Vecna.

Um dos maiores mistérios deixados pelo final da quarta temporada era o destino de Max Mayfield, vivida por Sadie Sink. A personagem ficou em coma após um ataque psíquico de Vecna, deixando fãs em dúvida sobre seu futuro. Agora, com o lançamento dos quatro primeiros episódios da nova temporada, foi revelado que sua consciência está presa no Mundo Invertido.

Em entrevista ao The Hollywood Reporter, Sink explicou o desafio de interpretar Max nesse estado:

“Nas temporadas anteriores, sempre havia algo que me conectava à personagem – os atores ao meu redor, o ambiente, as roupas, as bandas, o skate”, disse. “Mas nesta temporada, não havia nada. As roupas não pareciam da Max, o cabelo estava crescido e emaranhado, e meu rosto estava todo sujo.”

A atriz, que também está no elenco do vindouro Homem-Aranha: Um Novo Dia, descreveu a nova fase da personagem como totalmente fora de sua zona de conforto.

“Ela está em um estado brutal, quase selvagem. Foi muito estranho. Era como sentir que eu era a Max, mas olhar para mim mesma e não me reconhecer naquele ambiente.”

Nos episódios iniciais, o paradeiro de Max permanece um mistério até que ela cruza com Holly Wheeler, sequestrada por Vecna. Esse encontro inusitado trouxe novos contornos à personagem.

“Eu sei como a Max reage ao Lucas, ao Mike, a Onze ou ao Will, mas a uma garota de 12 anos? Eu não sabia como seria”, relatou Sink.

A interação, segundo ela, revelou um lado mais sensível da personagem, que passa a tratar Holly como aliada, e não apenas como uma criança.

Sem revelar detalhes sobre o restante da temporada, Sink afirmou estar satisfeita com o desfecho da série.

“Estou muito feliz com a forma como Stranger Things termina. Sinto que entregamos tudo, e que chegamos a um ponto de encerramento muito bom”, declarou. Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ainda assim, a atriz admite que não se sente totalmente pronta para deixar Max para trás:

“Não acho que realmente me despedi da Max ainda; talvez nunca me despeça”, concluiu.

Sobre Stranger Things 5

A trama da 5ª temporada de Stranger Things acompanha Hawkins no outono de 1987, devastada pela abertura das Fendas. O grupo de amigos tem um único objetivo: derrotar Vecna. O problema é que ele desapareceu, deixando seus planos em mistério. Enquanto isso, a cidade está sob quarentena militar e Onze volta a se esconder, já que o governo intensifica a perseguição contra ela.

Conforme o aniversário do desaparecimento de Will se aproxima, também cresce a sensação de que algo terrível está prestes a acontecer. A batalha final contra uma escuridão ainda mais poderosa se aproxima, e apenas a união de todos poderá decidir o destino de Hawkins – e talvez do mundo.

O elenco de Stranger Things 5inclui Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers) e mais.

O Volume 1 da quinta temporada de Stranger Things já está disponível na Netflix. O Volume 2 chega em 25 de dezembro, e o episódio final estreia em 31 de dezembro.

O post Stranger Things 5: Sadie Sink comenta estado de Max: “Brutal, quase selvagem” apareceu primeiro em Observatório do Cinema.