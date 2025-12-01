Adaptação de Don DeLillo ganha força na Netflix com narrativa sobre caos e humanidade
O filme Ruído Branco, dirigido por Noah Baumbach e disponível na Netflix, apresenta a rotina da família Gladney, liderada pelo professor universitário Jack Gladney. A trama acompanha a repercussão de um acidente químico que libera uma nuvem tóxica na região, obrigando moradores a abandonar suas casas e enfrentar incertezas sobre o futuro.
O longa explora como o evento altera a dinâmica familiar e revela fragilidades individuais diante do medo e da instabilidade.
A produção combina elementos de humor ácido e drama, retratando o cotidiano de uma família cercada por ansiedades modernas. As mudanças abruptas após o desastre expõem tensões internas e colocam em evidência questões existenciais que afetam cada personagem.
Baseado no romance clássico de Don DeLillo, publicado em 1985, o filme adapta temas como mortalidade, consumismo e insegurança coletiva. Em pouco mais de duas horas, Ruído Branco constrói uma narrativa que destaca relações humanas pressionadas por acontecimentos inesperados e pelos desafios de manter a normalidade em meio ao caos.
