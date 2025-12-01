Stranger Things 5: Foto do Volume 2 revela destino de dois personagens
Fotos vazadas do set da quinta temporada de Stranger Things podem trazer pistas importantes sobre dois personagens cujos destinos ainda não estão claros.
Em uma imagem que circula no X (antigo Twitter), Jim Hopper (David Harbour) e Mike Wheeler (Finn Wolfhard) aparecem tendo uma conversa no centro da cidade.
Hopper é visto usando novamente o uniforme de chefe de polícia, algo que animou os fãs e reforçou a ideia de que as fotos são realmente da temporada 5. A maior pista está no cinema local: o filme exibido é Indiana Jones e a Última Cruzada, lançado em 1989 – dois anos após o período em que Stranger Things 5 se passa, confirmando um salto temporal nas filmagens.
Mike, por sua vez, aparece cabisbaixo e com uma expressão séria. O tom da conversa com Hopper sugere que o jovem pode estar lidando com a perda ou ferimento grave de alguém próximo, alimentando teorias sombrias sobre possíveis mortes no Volume 2.
Apesar da foto, ainda não há qualquer confirmação oficial sobre quem sobreviverá ao caos em Hawkins. Até agora, Stranger Things jamais matou um protagonista central – Billy (Dacre Montgomery) e Bob (Sean Astin) eram personagens importantes, mas não membros principais do grupo de heróis. Caso alguém do núcleo original não resista, seria a primeira vez que a série adotaria um destino tão drástico.
Confira a imagem: