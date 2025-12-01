fechar
Stranger Things 5: Foto do Volume 2 revela destino de dois personagens

Por Observatório do Cinema Publicado em 01/12/2025 às 12:59
Fotos vazadas do set da quinta temporada de Stranger Things podem trazer pistas importantes sobre dois personagens cujos destinos ainda não estão claros.

Em uma imagem que circula no X (antigo Twitter), Jim Hopper (David Harbour) e Mike Wheeler (Finn Wolfhard) aparecem tendo uma conversa no centro da cidade.

Hopper é visto usando novamente o uniforme de chefe de polícia, algo que animou os fãs e reforçou a ideia de que as fotos são realmente da temporada 5. A maior pista está no cinema local: o filme exibido é Indiana Jones e a Última Cruzada, lançado em 1989 – dois anos após o período em que Stranger Things 5 se passa, confirmando um salto temporal nas filmagens.

Mike, por sua vez, aparece cabisbaixo e com uma expressão séria. O tom da conversa com Hopper sugere que o jovem pode estar lidando com a perda ou ferimento grave de alguém próximo, alimentando teorias sombrias sobre possíveis mortes no Volume 2.

Apesar da foto, ainda não há qualquer confirmação oficial sobre quem sobreviverá ao caos em Hawkins. Até agora, Stranger Things jamais matou um protagonista central – Billy (Dacre Montgomery) e Bob (Sean Astin) eram personagens importantes, mas não membros principais do grupo de heróis. Caso alguém do núcleo original não resista, seria a primeira vez que a série adotaria um destino tão drástico.

Confira a imagem:

https://twitter.com/r4dvxz/status/1995211561921864030

STRANGER THINGS

Sobre Stranger Things 5

A trama da 5ª temporada de Stranger Things acompanha Hawkins no outono de 1987, devastada pela abertura das Fendas. O grupo de amigos tem um único objetivo: derrotar Vecna. O problema é que ele desapareceu, deixando seus planos em mistério. Enquanto isso, a cidade está sob quarentena militar e Onze volta a se esconder, já que o governo intensifica a perseguição contra ela.

Conforme o aniversário do desaparecimento de Will se aproxima, também cresce a sensação de que algo terrível está prestes a acontecer. A batalha final contra uma escuridão ainda mais poderosa se aproxima, e apenas a união de todos poderá decidir o destino de Hawkins – e talvez do mundo.

O elenco de Stranger Things 5inclui Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers) e mais.

O Volume 1 da quinta temporada de Stranger Things já está disponível na Netflix. O Volume 2 chega em 25 de dezembro, e o episódio final estreia em 31 de dezembro.

