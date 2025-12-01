fechar
Sean Combs: O Acerto de Contas: Rapper detona série da Netflix: “Injusta e ilegal”

Por Observatório do Cinema Publicado em 01/12/2025 às 16:47
Um porta-voz de Sean “Diddy” Combs divulgou um comunicado atacando a nova série documental da Netflix, Sean Combs: O Acerto de Contas, produzida por 50 Cent e que tem estreia marcada para terça-feira (2). Segundo o representante, o projeto é um “ataque vergonhoso” e teria utilizado imagens privadas sem permissão.

“No teaser exibido hoje no ‘Good Morning America’, fica claro que a Netflix se apoiou em imagens roubadas, jamais autorizadas para divulgação”, afirma o texto. “Como Ted Sarandos [chefe de conteúdo da Netflix] e a Netflix sabem, o senhor Combs acumula imagens desde os 19 anos para contar sua própria história, do seu jeito. É injusto e ilegal que a plataforma se aproprie desse material.”

O comunicado segue acusando o serviço de streaming de distorcer fatos para lucrar com a atenção da mídia:

“A Netflix está desesperada para sensacionalizar cada minuto da vida do senhor Combs, sem se importar com a verdade, apenas para capitalizar em cima de um frenesi interminável. Se a plataforma realmente se importasse com a verdade ou com seus direitos legais, não extrairia conversas privadas – inclusive com seus advogados – que nunca foram destinadas ao público. Nenhum direito sobre esse material foi transferido à Netflix ou a terceiros.”

A nota finaliza criticando diretamente a escolha de Curtis “50 Cent” Jackson como responsável criativo:

“É igualmente chocante que a Netflix tenha entregado o controle criativo a um adversário de longa data, que há anos difama publicamente o senhor Combs. Além das questões legais, trata-se de uma traição pessoal. O senhor Combs sempre respeitou Ted Sarandos e admirou o legado de Clarence Avant. Ver sua história contada por alguém que o ataca há décadas é um golpe desnecessário e profundamente pessoal. No mínimo, ele esperava justiça de pessoas que respeitava.”

A Netflix não comentou oficialmente as acusações até o momento.

Tudo sobre Sean Combs: O Acerto de Contas

A série documental Sean Combs: O Acerto de Contas mergulha nas acusações, controvérsias e disputas que cercam a vida e a carreira de Sean “Diddy” Combs, um dos nomes mais influentes da música e do entretenimento dos EUA. Com depoimentos inéditos, imagens de bastidores e uma investigação que revisita décadas de poder, fama e denúncias, a produção reconstrói a ascensão do artista e expõe as sombras por trás de seu império.

Ao longo dos episódios, o doc mostra como antigos parceiros, colaboradores e figuras próximas passaram a questionar o comportamento de Combs, revelando episódios antes mantidos em silêncio. A série também aborda o impacto cultural de Diddy, suas conquistas e o peso de sua queda em meio a processos e acusações que ganharam repercussão global.

Com quatro episódios, Sean Combs: O Acerto de Contas estreia em 2 de dezembro na Netflix.

Veja o trailer:

