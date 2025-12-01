Os lançamentos de dezembro de 2025 do Disney+

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O mês de dezembro chegou, e o Disney+ já revelou todas as novidades que entram em seu catálogo nas próximas semanas.

Confira abaixo a lista completa de estreias de dezembro de 2025 no streaming da Amazon e programe-se para não perder nada!

Séries

O Professor – 2ª temporada – 3 de dezembro

Na segunda temporada de O Professor, do FX, Brian Jordan Alvarez interpreta Evan Marquez, um professor do ensino médio em Austin, Texas, que continua atravessando o campo minado político das escolas nos Estados Unidos. Nesta temporada, o grupo enfrenta temas como mudança climática, covid, recrutamento militar e o uso de celulares pelos alunos.

Are You Sure?! – 2ª temporada – 3 de dezembro

Uma semana após concluírem o serviço militar, Jimin e Jung Kook voltam a viajar. Com apenas uma mala pequena, nesta temporada eles viverão 12 dias de aventura, da Suíça ao Vietnã.

Verdade Oculta – 1ª temporada – 10 de dezembro

Verdade Oculta, do FX, do criador Sterlin Harjo e estrelada pelo produtor executivo Ethan Hawke, acompanha as obscuras aventuras do jornalista independente Lee Raybon (Hawke), um autoproclamado “historiador da verdade” de Tulsa, cuja obsessão por desmascarar a corrupção sempre o coloca em apuros. Após publicar uma entrevista exclusiva sobre a poderosa família Washberg, o suspeito suicídio de Dale Washberg (Tim Blake Nelson) garante a Lee que ele descobriu algo muito importante.

Percy Jackson e os Olimpianos – 2ª temporada – 10 de dezembro

A nova temporada de Percy Jackson e os Olimpianos é baseado no segundo livro da amada série best-seller da Disney Hyperion O Mar de Monstros do premiador autor Rick Riordan. Percy Jackson (Walker Scobell) ao Acampamento Meio-Sangue um ano depois e descobre que seu mundo está de cabeça para baixo. Sua amizade com Annabeth (Leah Sava Jeffries) está mudando, ele descobre que tem um irmão ciclope chamado Tyson (Daniel Diemer), Grover (Leah Sava Jeffries) desapareceu e o acampamento está sob ataque das forças de Cronos. A jornada de Percy para resolver tudo vai levá-lo para além do mapa, até o perigoso Mar de Monstros, onde um destino secreto aguarda o filho de Poseidon.

The End Of An Era e TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR | THE FINAL SHOW – 12 de dezembro

Taylor Swift, a artista vencedora de 14 GRAMMYs, retorna ao Disney+ com dois novos projetos que trazem um acesso inédito a “The Eras Tour”, sua turnê recorde. The End of an Era, uma docussérie de seis episódios que mergulha no desenvolvimento, no impacto e nos bastidores que deram origem ao fenômeno “The Eras Tour”, e TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR | THE FINAL SHOW, o filme completo do show que apresenta pela primeira vez o álbum “The Tortured Poets Department”, estrearão simultaneamente em 12 de dezembro, exclusivamente no Disney+.

Mad Men – 7 temporadas – 14 de dezembro

Mad Men é um drama ambientado em uma das agências de publicidade mais prestigiadas de Nova York no início da década de 1960. A série é centrada em Donald Draper (Jon Hamm), um dos executivos mais enigmáticos e, ao mesmo tempo, extraordinariamente talentosos da empresa.

Made in Korea – 24 de dezembro

Na Coreia do Sul dos anos 70, Baek Ki-tae (Hyun Bin) está determinado a alcançar o auge da riqueza e do poder enquanto leva uma vida dupla: agente da KCIA de dia e empresário perigoso à noite. Tenaz e imparável, ele enfrenta um promotor disposto arriscar tudo para derrubá-lo.

Filmes

Diário De Um Banana: A Gota D’água – 5 de dezembro

Em uma adaptação do terceiro livro da série best-seller de Jeff Kinney, Greg Heffley retorna com outra desventura familiar na animação DIÁRIO DE UM BANANA: A GOTA D’ÁGUA! Greg se vê constantemente em conflito com as enormes expectativas de seu pai. Conforme a pressão aumenta para que ele mude seu comportamento depois de uma série de divertidos “quase desastres”, o pai de Greg lhe dá um ultimato: uma viagem a um acampamento na natureza que pode mudar de vez seus hábitos nada exemplares. A animação, repleta de desventuras familiares, é dirigida por Matt Danner e escrita e produzida pelo premiado criador da série Jeff Kinney.

Mauricio de Sousa: O Filme – 12 de dezembro

Mauricio de Sousa tem uma história tão fascinante quanto os seus personagens, que seguem encantando gerações de leitores no Brasil e no mundo. O filme conta a história de Mauricio desde sua infância, passando pela descoberta e paixão pelos quadrinhos, pela invenção de uma carreira considerada impossível na época e por suas aventuras para se sustentar e crescer profissionalmente. Compartilhando a evolução de sua obra, o processo de criação de seus principais personagens e como, até hoje, aos 90 anos de idade, continua reinventando e fazendo sucesso.

O post Os lançamentos de dezembro de 2025 do Disney+ apareceu primeiro em Observatório do Cinema.