Os lançamentos de dezembro de 2025 do Apple TV
O mês de dezembro chegou, e o Apple TV já revelou todas as novidades que entram em seu catálogo nas próximas semanas. Entre os destaques, estão os finais de temporada de A Última Fronteira e Pluribus e o lançamento do filme F1, com Brad Pitt.
Confira abaixo a lista completa de estreias de dezembro de 2025 no Apple TV e programe-se para não perder nada!
Filmes e Especiais
A Magia Começa na Rocha Encantada – 05 de dezembro
Neste novo especial de fim de ano da The Jim Henson Company, os adorados Fraggles preparam-se para celebrar a chegada da primeira neve do inverno – mas quando apenas um floco cai e Gobo perde a inspiração para compor a canção natalina, a magia parece ameaçada.
Em busca de novas ideias, ele embarca em uma divertida jornada pelo mundo humano e descobre o verdadeiro espírito das festas. Com participação especial da cantora Lele Pons, o especial combina música, humor e ternura em uma celebração encantadora para toda a família.
F1: O Filme – 12 de dezembro
Decidido a mudar os rumos da sua equipe de Fórmula 1, Ruben (Javier Bardem) resolve chamar para auxiliar nos trabalhos o experiente piloto Sonny Hayes (Brad Pitt). Afastado das pistas há 30 anos, ele nota que para transformar a APXGP em uma campeã mundial, também deverá lutar contra fantasmas do passado e contra o ego do novato Joshua Pearce (Damson Idris).
Finais de Temporada
A Última Fronteira – Temporada 1 – 05 de dezembro
No episódio final, Frank Remnick (Jason Clarke) enfrenta as consequências da queda do avião e do plano que ameaça a cidade e as terras selvagens sob sua proteção. Entre o frio implacável e os perigos do Alasca, a luta pela segurança chega ao limite – e nada voltará a ser como antes.
Mistério em Cemetery Road — Temporada 1 – 10 de dezembro
No desfecho da temporada, Sarah Tucker (Ruth Wilson) e Zoë Boehm (Emma Thompson) aproximam-se da verdade sobre a explosão e o desaparecimento da menina. Segredos finalmente vêm à tona – e a investigação revela que nem todos os mistérios podem ser enterrados.
Fortuna – Temporada 3 – 10 de dezembro
No final da temporada, Molly Wells (Maya Rudolph) precisa encarar as consequências de suas escolhas e decidir o futuro da Fundação Wells. Ao lado de Arthur (Nat Faxon) e Nicholas (Joel Kim Booster), ela descobre que algumas decisões valem mais que bilhões, e que sua jornada de autodescoberta está longe de terminar.
Pluribus – Temporada 1 – 26 de dezembro
No episódio final da temporada, a pessoa mais infeliz da Terra, vivida por Rhea Seehorn, encara o peso de salvar o mundo da felicidade. Um encerramento intenso do novo drama de Vince Gilligan, criador de “Breaking Bad” e “Better Call Saul”, já renovado para a segunda temporada.
Documentários
Selvagens Por Natureza – 19 de dezembro
Narrada pelo vencedor do prêmio SAG Hugh Bonneville (“Paddington”, “Downton Abbey”), a nova série documental acompanha seis jovens animais ameaçados de extinção, de elefantes e guepardos a linces-ibéricos e pinguins-africanos, desde os primeiros dias de vida até seu retorno à natureza.
Filmada em três continentes, a produção de seis episódios revela histórias reais de coragem, esperança e conexão entre humanos e animais.
