Os lançamentos de dezembro de 2025 da Netflix

O mês de dezembro chegou, e a Netflix já revelou todas as novidades que entram em seu catálogo nas próximas semanas. Entre os destaques, estão a 5ª temporada de Emily in Paris e o Volume 2 da 5ª temporada de Stranger Things, além do episódio final.

Confira abaixo a lista completa de estreias de dezembro de 2025 no streaming e programe-se para não perder nada!

Séries

Ilhados com a Sogra: Temporada 3 – 03/12

O Preço da Confissão – 05/12

Emily em Paris: Temporada 5 – 18/12

Stranger Things: Temporada 5: Volume 2 – 25/12

Stranger Things: Temporada 5: Volume 3 – 31/12

Filmes

Drácula de Bram Stoker – 01/12

Zona de Risco – 01/12

Top Gun – Ases Indomáveis – 02/12

Lisa Frankenstein – 02/12

O Amor Não Tira Férias – 02/12

O Segredo do Papai Noel – 03/12

Jay Kelly – 05/12

Quem Vai Salvar o Natal? 2 – 05/12

Scooby-Doo – 11/12

Scooby-Doo 2: Monstros à Solta – 11/12/2025

Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out – 12/12

A Hora da Estrela – 13/12

Matrix – 18/12

