Os lançamentos de dezembro de 2025 da Netflix
O mês de dezembro chegou, e a Netflix já revelou todas as novidades que entram em seu catálogo nas próximas semanas. Entre os destaques, estão a 5ª temporada de Emily in Paris e o Volume 2 da 5ª temporada de Stranger Things, além do episódio final.
Confira abaixo a lista completa de estreias de dezembro de 2025 no streaming e programe-se para não perder nada!
Séries
Ilhados com a Sogra: Temporada 3 – 03/12
O Preço da Confissão – 05/12
Emily em Paris: Temporada 5 – 18/12
Stranger Things: Temporada 5: Volume 2 – 25/12
Stranger Things: Temporada 5: Volume 3 – 31/12
Filmes
Drácula de Bram Stoker – 01/12
Zona de Risco – 01/12
Top Gun – Ases Indomáveis – 02/12
Lisa Frankenstein – 02/12
O Amor Não Tira Férias – 02/12
O Segredo do Papai Noel – 03/12
Jay Kelly – 05/12
Quem Vai Salvar o Natal? 2 – 05/12
Scooby-Doo – 11/12
Scooby-Doo 2: Monstros à Solta – 11/12/2025
Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out – 12/12
A Hora da Estrela – 13/12
Matrix – 18/12
