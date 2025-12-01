fechar
Observatório do Cinema | Notícia

O Urso: 5ª temporada será a última? Astro da série comenta

Por Observatório do Cinema Publicado em 01/12/2025 às 17:39
O Urso: 5ª temporada será a última? Astro da série comenta
O Urso: 5ª temporada será a última? Astro da série comenta - Observatório do cinema

Clique aqui e escute a matéria

Jeremy Allen White, astro de O Urso, comentou o futuro da série em entrevista ao The Hollywood Reporter. Questionado se a 5ª temporada será a última, White revelou que essa possibilidade já havia sido considerada.

“A quarta temporada seria a última”, contou. “Chris [Storer, criador e coshowrunner] me ligou na véspera de Natal do ano passado e disse: ‘Vamos fazer mais.’ Pode acontecer de novo neste fim de ano.”

No momento, não há planos concretos para encerrar O Urso, nem para seguir além da quinta temporada, segundo o intérprete de Carmy. “Tudo depende do que o Chris quiser fazer”, disse o ator.

Ainda assim, White deixou claro que toparia continuar enquanto fosse possível.

“Se dependesse de mim? Tenho muita sorte de ler as palavras do Chris e de trabalhar com esses atores, que viraram alguns dos meus melhores amigos. Eu faria isso por muito tempo.”

White também voltou a falar sobre a polêmica classificação de O Urso em premiações, tema que gera debates desde a estreia da série. Embora o programa tenha concorrendo como comédia, muitos fãs e críticos defendem que o tom intenso e emocional da trama o aproxima mais do drama. Para o astro, a discussão mostra que o modelo atual de categorias não acompanha a evolução da TV.

“Acho que é uma dramédia. Quando você está nesse espaço intermediário, precisa escolher uma [categoria], mas deveria existir outra”, afirmou o ator. “A televisão mudou drasticamente nas últimas décadas, enquanto a estrutura das premiações segue igual. Isso me parece estranho.”

Tudo sobre O Urso

A série acompanha o premiado jovem chef de cozinha Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), que deixa a cena gastronômica de Nova York e retorna a Chicago para administrar o negócio da família – uma lanchonete – após a repentina e chocante morte de seu irmão.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Criada por Christopher Storer, O Urso se tornou um fenômeno desde sua estreia em 2022. A série já acumulou 21 prêmios Emmy, consolidando-se como uma das produções mais prestigiadas do Hulu.

Além de White, o elenco inclui Ayo Edebiri (Opus), Ebon Moss-Bachrach (The Fantastic Four: First Steps) e Liza Colón-Zayas (Spider-Man: Brand New Day). Edebiri, inclusive, também atua como produtora executiva e diretora de um dos episódios.

As quatro temporadas de O Urso estão disponíveis no Hulu/Disney+. O 5º ano não tem previsão de estreia.

O post O Urso: 5ª temporada será a última? Astro da série comenta apareceu primeiro em Observatório do Cinema.

Leia também

Crítica: Talamasca expande o Universo Imortal de Anne Rice com suspense sobrenatural e espionagem
Críticas

Crítica: Talamasca expande o Universo Imortal de Anne Rice com suspense sobrenatural e espionagem
Crítica – Quer Brincar de Gracie Darling?: Série paranormal da Netflix entrega um dos mistérios mais inquietantes do ano
Críticas

Crítica – Quer Brincar de Gracie Darling?: Série paranormal da Netflix entrega um dos mistérios mais inquietantes do ano

Compartilhe

Tags