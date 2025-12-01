O Urso: 5ª temporada será a última? Astro da série comenta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Jeremy Allen White, astro de O Urso, comentou o futuro da série em entrevista ao The Hollywood Reporter. Questionado se a 5ª temporada será a última, White revelou que essa possibilidade já havia sido considerada.

“A quarta temporada seria a última”, contou. “Chris [Storer, criador e coshowrunner] me ligou na véspera de Natal do ano passado e disse: ‘Vamos fazer mais.’ Pode acontecer de novo neste fim de ano.”

No momento, não há planos concretos para encerrar O Urso, nem para seguir além da quinta temporada, segundo o intérprete de Carmy. “Tudo depende do que o Chris quiser fazer”, disse o ator.

Ainda assim, White deixou claro que toparia continuar enquanto fosse possível.

“Se dependesse de mim? Tenho muita sorte de ler as palavras do Chris e de trabalhar com esses atores, que viraram alguns dos meus melhores amigos. Eu faria isso por muito tempo.”

White também voltou a falar sobre a polêmica classificação de O Urso em premiações, tema que gera debates desde a estreia da série. Embora o programa tenha concorrendo como comédia, muitos fãs e críticos defendem que o tom intenso e emocional da trama o aproxima mais do drama. Para o astro, a discussão mostra que o modelo atual de categorias não acompanha a evolução da TV.

“Acho que é uma dramédia. Quando você está nesse espaço intermediário, precisa escolher uma [categoria], mas deveria existir outra”, afirmou o ator. “A televisão mudou drasticamente nas últimas décadas, enquanto a estrutura das premiações segue igual. Isso me parece estranho.”

A série acompanha o premiado jovem chef de cozinha Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), que deixa a cena gastronômica de Nova York e retorna a Chicago para administrar o negócio da família – uma lanchonete – após a repentina e chocante morte de seu irmão.

Criada por Christopher Storer, O Urso se tornou um fenômeno desde sua estreia em 2022. A série já acumulou 21 prêmios Emmy, consolidando-se como uma das produções mais prestigiadas do Hulu.

Além de White, o elenco inclui Ayo Edebiri (Opus), Ebon Moss-Bachrach (The Fantastic Four: First Steps) e Liza Colón-Zayas (Spider-Man: Brand New Day). Edebiri, inclusive, também atua como produtora executiva e diretora de um dos episódios.

As quatro temporadas de O Urso estão disponíveis no Hulu/Disney+. O 5º ano não tem previsão de estreia.

