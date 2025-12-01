Millie Bobby Brown, de Stranger Things, muda de nome; veja
Millie Bobby Brown realizou uma mudança oficial em seu nome após o casamento com Jake Bongiovi, ocorrido em maio. A estrela de Stranger Things adotou o sobrenome do marido e agora se chama legalmente Millie Bonnie Bongiovi. A revelação, no entanto, acabou rendendo um momento cômico durante uma recente entrevista de vídeo com Noah Schnapp, seu amigo próximo e colega de elenco.
Ao ser questionado sobre o nome completo da atriz, Schnapp não conteve a confusão. “É Millie Bonnie Brown”, respondeu inicialmente. Quando Millie insinuou que o nome havia mudado, ele tentou novamente: “Millie Bonnie Brown Bongiovi.”
“Não”, corrigiu a atriz.
O ator de 21 anos se esforçou mais uma vez, mas continuou tropeçando nas sílabas:
“Millie Bonnie Bobby Bongiovi… É tão longo! Millie Bonnie Bobby Bongiovi Brown.”
Rindo, Millie precisou intervir para esclarecer de uma vez por todas:
“É só tirar o ‘Brown’! Tira o ‘Bobby’, tira o ‘Brown’. É só Millie Bonnie Bongiovi. Millie BonBon!”
Millie e Jake Bongiovi, filho do músico Jon Bon Jovi, se casaram após três anos de relacionamento. Três meses depois do casamento, o casal anunciou a adoção de sua primeira filha, uma bebê que chegou para completar a nova família Bongiovi.
Sobre Stranger Things 5
A trama da 5ª temporada de Stranger Things acompanha Hawkins no outono de 1987, devastada pela abertura das Fendas. O grupo de amigos tem um único objetivo: derrotar Vecna. O problema é que ele desapareceu, deixando seus planos em mistério. Enquanto isso, a cidade está sob quarentena militar e Onze volta a se esconder, já que o governo intensifica a perseguição contra ela.
Conforme o aniversário do desaparecimento de Will se aproxima, também cresce a sensação de que algo terrível está prestes a acontecer. A batalha final contra uma escuridão ainda mais poderosa se aproxima, e apenas a união de todos poderá decidir o destino de Hawkins – e talvez do mundo.
O elenco de Stranger Things 5inclui Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers) e mais.
O Volume 1 da quinta temporada de Stranger Things já está disponível na Netflix. O Volume 2 chega em 25 de dezembro, e o episódio final estreia em 31 de dezembro.
