It: Bem-vindos a Derry: Trailer do 7º episódio se aprofunda no passado de Pennywise

IT: Bem-vindos a Derry

Sobre a série

Baseada na clássica obra de Stephen King, It: Bem-vindos a Derry se passa em 1962, antes dos eventos do filme original, e mergulha na história do palhaço e da cidade de Derry, na qual um grupo de sete amigos começa a testemunhar eventos sobrenaturais. Alguns especulam que se trata de uma múmia, outros alegam que viram um palhaço. Até que eles descobrem que estavam vendo a mesma coisa: uma entidade maligna que pode assumir diversas formas, o Pennywise, e que está por trás de desaparecimentos históricos na cidade.

Bill Skarsgård retorna como Pennywise.

Madeleine Stowe (Revenge), Stephen Rider (Demolidor), Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk e James Remar também estão no elenco.

Jason Fuchs (Mulher-Maravilha) e Brad Caleb Kane (Tokyo Vice) são os showrunners, junto com Andy Muschietti, diretor dos filmes It: A Coisa e It: Capítulo 2. Muschietti dirige vários episódios da série e escreve o primeiro.

Os filmes de It: A Coisa foram grandes sucessos de bilheteria, com o primeiro filme, lançado em 2017, tendo faturado US$ 700 milhões pelo mundo, e o segundo, de 2019, arrecadado US$ 743 milhões.

It: Bem-vindos a Derry está disponível na HBO Max, com novos episódios sendo lançados aos domingos.

