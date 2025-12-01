fechar
It: Bem-vindos a Derry: Trailer do 7º episódio se aprofunda no passado de Pennywise

Por Observatório do Cinema Publicado em 01/12/2025 às 20:16
O trailer do episódio 7 de IT: Bem-vindos a Derry acaba de ser revelado pela HBO Max, trazendo novas pistas sobre a origem dos vilões centrais da série.

A prévia divulgada é curta, mas direta: o episódio vai mergulhar ainda mais fundo no passado de Pennywise. O trailer mostra o personagem sendo apresentado a um público de circo como “o palhaço dançarino”. Em meio às imagens intercaladas, surgem um Dick Halloran perturbado, uma multidão enfurecida e diferentes versões – jovem e adulta – da entidade demoníaca.

Confira abaixo:

Sobre a série

Baseada na clássica obra de Stephen King, It: Bem-vindos a Derry se passa em 1962, antes dos eventos do filme original, e mergulha na história do palhaço e da cidade de Derry, na qual um grupo de sete amigos começa a testemunhar eventos sobrenaturais. Alguns especulam que se trata de uma múmia, outros alegam que viram um palhaço. Até que eles descobrem que estavam vendo a mesma coisa: uma entidade maligna que pode assumir diversas formas, o Pennywise, e que está por trás de desaparecimentos históricos na cidade.

Bill Skarsgård retorna como Pennywise.

Madeleine Stowe (Revenge), Stephen Rider (Demolidor), Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk e James Remar também estão no elenco.

Jason Fuchs (Mulher-Maravilha) e Brad Caleb Kane (Tokyo Vice) são os showrunners, junto com Andy Muschietti, diretor dos filmes It: A Coisa e It: Capítulo 2. Muschietti dirige vários episódios da série e escreve o primeiro.

Os filmes de It: A Coisa foram grandes sucessos de bilheteria, com o primeiro filme, lançado em 2017, tendo faturado US$ 700 milhões pelo mundo, e o segundo, de 2019, arrecadado US$ 743 milhões.

It: Bem-vindos a Derry está disponível na HBO Max, com novos episódios sendo lançados aos domingos.

