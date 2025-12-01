FBI: Atriz comenta promoção de sua personagem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Isobel (Alana De La Garza), uma das figuras centrais da série FBI, está prestes a passar por uma grande mudança em sua carreira. Em “Fadeaway”, episódio que será exibido nesta segunda-feira (1) nos EUA, a agente se prepara para deixar seu cargo atual e assumir a posição de ADIC (diretora assistente responsável), um dos postos mais altos dentro do FBI. A oportunidade surge após seu retorno ao trabalho, depois da situação de risco de vida que enfrentou na temporada anterior.

Antes de seguir para sua nova função, Isobel precisa resolver uma questão crucial: indicar quem será o novo agente especial encarregado da equipe. A decisão promete mexer com as relações internas, já que esse cargo define diretamente o rumo das investigações e da dinâmica entre os personagens.

Em entrevista ao TV Insider, Alana De La Garza afirmou que sua personagem merece a promoção. Segundo a atriz, Isobel dedicou anos de esforço, disciplina e sacrifícios pessoais à carreira, e finalmente está recebendo o reconhecimento esperado. Depois de toda a dor vivida na temporada anterior, essa transição representa também uma oportunidade de renovação.

“Interpretar o cargo de ADIC é um sinal de que todo o trabalho duro e dedicação dela ao longo dos anos valeu a pena. Desde o início desta temporada, Isobel vinha refletindo mentalmente sobre seu futuro, então receber essa oferta foi uma forma de avaliar seus próximos passos no bureau”, explicou De La Garza.

Substituição

A possibilidade de Isobel assumir o novo posto foi levantada pela primeira vez ainda na 8ª temporada. Na ocasião, o ADIC Ropac (Clark Carmichael) informou que ela precisaria escolher seu próprio substituto. Isobel inicialmente considerou Jubal (Jeremy Sisto), mas a sugestão não agradou aos superiores. Apesar de Jubal ter coberto sua ausência durante sua recuperação, a chefia acredita que ele deve permanecer em sua função atual.

Questionada sobre a chance de sua personagem insistir em Jubal, De La Garza afirmou que Isobel sempre toma decisões pensando no bem da equipe. Por isso, ela acredita que a agente defenderia Jubal por considerá-lo apto ao cargo. No entanto, reconhece que ele não é o nome favorito da alta gestão.

“Isobel age sempre pelo que é melhor. Ela não teria sugerido Jubal se não acreditasse que ele seria adequado. Mas também sabia, desde o início, que Jubal – entre suspensões e conflitos – talvez não fosse o favorito para o cargo”, comentou.

Ao avaliar seus possíveis sucessores, Isobel busca alguém forte, determinado e capaz de agir pelo bem do bureau, independentemente das circunstâncias. A escolha promete gerar impacto direto no futuro da equipe e deixa claro que a reta final da temporada pode marcar mudanças profundas no grupo liderado por ela até agora.

FBI tem novos episódios lançados semanalmente pelo Universal+.

