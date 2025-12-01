Custe o que Custar: Nova série de Harlan Coben após Lázaro ganha trailer

fechar
Por Observatório do Cinema Publicado em 01/12/2025 às 10:02
A Netflix divulgou o primeiro trailer de Custe o que Custar, nova série baseada em um dos thrillers do escritor Harlan Coben. A produção, que chega à plataforma em 1º de janeiro de 2026, vem após o sucesso de Lázaro – outra série baseada nas obras de Coben – no Prime Video.

Tudo sobre Custe o que Custar

Segundo a sinopse oficial, Custe o que Custar acompanha Simon (Nesbitt), um homem que leva uma vida perfeita até que sua filha mais velha, Paige, desaparece. Quando finalmente a encontra, vulnerável e envolvida com drogas, ele tenta resgatá-la — mas um confronto inesperado termina em violência e a garota some novamente. Na busca para reencontrá-la, Simon mergulha em um submundo perigoso, desvendando segredos que podem destruir sua família.

O elenco também conta com Lucian Msamati, Jon Pointing, Tracy-Ann Oberman, Annette Badland, Maeve Courtier-Lilley, Ellie de Lange, Adrian Greensmith, Ellie Henry, Ingrid Oliver, Finty Williams, Joe McGann e Amy Gledhill.

Harlan Coben atua como produtor executivo, e Danny Brocklehurst assina o roteiro principal. A direção é dividida entre Nimer Rashed (episódios 1–3 e 7–8) e Isher Sahota (episódios 4–6).

Assim como em outras adaptações do autor, a história foi transferida dos Estados Unidos para o Reino Unido, com filmagens realizadas em Manchester e no noroeste da Inglaterra.

Custe o que Custar estreia em 1º de janeiro de 2026 na Netflix.

Trailer:

