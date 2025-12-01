Crítica: O Troll da Montanha 2 tem ação e bons monstros, mas falha no resto
Clique aqui e escute a matéria
A troca metalinguística entre personagens elogiando “a poderosa sequência” já indica o tipo de autoconsciência irônica que o diretor Roar Uthaug e o roteirista Espen Aukan empregam em O Troll da Montanha 2. O novo filme da franquia deixa de lado boa parte da fórmula “MonsterVerso” do longa de 2022 e aposta em uma aventura ao estilo Indiana Jones pela Noruega, com mitologia expandida – e o dobro de trolls.
O conflito central envolvendo os jötunn se estabelece já na sequência inicial, que também reintroduz a protagonista Nora (Ine Marie Wilmann). Sua ligação de infância com mitos e magia foi reacendida pelos eventos do primeiro filme, mas isso a deixou como uma espécie de pária – em parte por culpa própria, já que ainda carrega grande peso de seus erros. O velho amigo Andreas Isaksen (Kim Falck) a traz de volta à ação quando um novo troll é descoberto, determinado a destruir a humanidade após despertar.
Aventura grandiosa
Mais uma vez, Uthaug conduz uma jornada ágil que funciona também como um anúncio turístico das paisagens impressionantes da Noruega. Nora, Andreas, o sempre galante Major Kristoffer Holm (Mads Sjøgård Pettersen) e a novata Marion (Sara Khorami) cruzam o país rastreando a criatura enquanto buscam respostas sobre como detê-la. Os cenários grandiosos garantem escala à aventura, mas também revelam o senso de humor do diretor, como um pista de dança em pleno resort de esqui virando alvo cômico de um troll furioso.
A química entre os personagens é suficiente para manter o ritmo, mesmo quando a construção deles é mínima. Khorami surpreende ao transformar Marion de contraponto irritante a crente destemida, o que funciona bem, ainda que de maneira discreta.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Nora, interpretada com intensidade por Wilmann, continua sendo o ponto forte: a “sussurradora de trolls” com empatia inabalável pelos jötunn. Contudo, a personagem segue definida quase exclusivamente por sua ligação com as criaturas folclóricas. A atuação ajuda a suavizar elementos superficiais do enredo, mas não salva momentos artificiais, como um sacrifício tardio tão mal executado que quebra completamente a suspensão de descrença. É o tipo de escolha estranha que escancara como O Troll da Montanha 2 muda traços de personalidade e detalhes narrativos conforme necessário para avançar a trama.
Mais monstros
Assim como no primeiro filme, a verdadeira magia está nos seres míticos. A empatia despertada pelos jötunn novamente injeta senso de encanto e fantasia, mas isso é constantemente sabotado pelo espetáculo e pela falta de profundidade dos personagens humanos. Uthaug e Aukan até sugerem temas instigantes – religião como força destrutiva, tecnologia contra natureza, e o valor das lições dos contos de fadas – mas todos ficam em segundo plano diante da aventura de espírito spielberguiano.
O Troll da Montanha 2 brilha quando se dedica às suas lendas e às reflexões sobre como elas se conectam ao presente tecnológico. Porém, a sequência prefere apostar no espetáculo Kaiju tradicional, com monstros em confronto e grandes cenas de ação. O resultado é um filme divertido o suficiente, mas menos envolvente do que a própria lenda no centro do caos.
Como era de se esperar, a cena pós-créditos prepara terreno para um terceiro filme, dando a Uthaug mais uma chance de transformar a mitologia nórdica em espetáculo hollywoodiano. Resta torcer para que, caso a franquia continue, ela finalmente deixe suas influências para trás e abrace de vez sua identidade escandinava.
O Troll da Montanha 2, assim como o filme original, estão disponíveis na Netflix.
Nota: 2,5 / 5
O post Crítica: O Troll da Montanha 2 tem ação e bons monstros, mas falha no resto apareceu primeiro em Observatório do Cinema.