Ator de Stranger Things comenta estado de saúde após batalha contra o câncer

No início deste ano, o ator Andrey Ivchenko, conhecido por interpretar o temido assassino Grigori na 3ª temporada de Stranger Things, tornou pública uma batalha contra o câncer. Em entrevista à revista Life & Style, o artista revelou ter sido diagnosticado com condrossarcoma grau 2, um tipo de câncer ósseo que, segundo explicou, geralmente não responde a quimioterapia ou radioterapia. Para sobreviver, ele precisou substituir parte da pélvis e do quadril por uma prótese de titânio.

A cirurgia, que durou cerca de nove horas e exigiu várias transfusões de sangue, foi bem-sucedida, mas o período após a operação se mostrou desafiador. Ivchenko enfrentou infecções e uma recuperação longa, marcada por sessões intensas de fisioterapia.

Agora, seis meses depois, o ator comemora um avanço que classifica como “nada menos que milagroso”. Em entrevista ao MovieWeb, Ivchenko contou que se sente “completamente diferente” e que a melhora física e emocional superou todas as expectativas.

“A recuperação tem sido uma jornada de paciência, aceitação, reflexão e perseverança”, afirmou. “Estou muito melhor e genuinamente grato pelo progresso. Isso me transformou de maneiras que eu jamais imaginei.”

O ator explica que sua próxima meta é recuperar força, equilíbrio e resistência, com o objetivo de abandonar a bengala e voltar a caminhar sem mancar.

“Basicamente estou treinando minha perna para lembrar como é ‘andar normalmente’”, disse. “Mas, no fim das contas, o próximo passo é voltar a um set fazendo o que amo.”

Andrey Ivchenko em Stranger Things

Mesmo priorizando a saúde, Ivchenko já olha para o futuro profissional. Ele revelou ter recebido uma oferta para atuar em um filme de espionagem que deve começar a ser rodado entre abril e maio do ano que vem. Além disso, está desenvolvendo um novo projeto pessoal, no qual acredita profundamente.

“É empolgante trabalhar para o dia em que poderei voltar totalmente aos projetos que amo. Minha mente criativa já está planejando seu retorno triunfal”, brincou.

Enquanto não retorna às produções, o ator afirma estar revendo trabalhos anteriores – especialmente Stranger Things.

“No feriado de Ação de Graças, assisti aos quatro episódios da Parte 1 da 5ª temporada. Como sempre, os irmãos Duffer entregam pura magia cinematográfica. É muito divertido ver os personagens crescerem e acompanhar como suas histórias vão se desenrolar e concluir.”

Ivchenko segue em recuperação e, pelo que indica, pronto para iniciar um novo capítulo na carreira após superar uma das fases mais difíceis de sua vida.

Sobre Stranger Things 5

A trama da 5ª temporada de Stranger Things acompanha Hawkins no outono de 1987, devastada pela abertura das Fendas. O grupo de amigos tem um único objetivo: derrotar Vecna. O problema é que ele desapareceu, deixando seus planos em mistério. Enquanto isso, a cidade está sob quarentena militar e Onze volta a se esconder, já que o governo intensifica a perseguição contra ela.

Conforme o aniversário do desaparecimento de Will se aproxima, também cresce a sensação de que algo terrível está prestes a acontecer. A batalha final contra uma escuridão ainda mais poderosa se aproxima, e apenas a união de todos poderá decidir o destino de Hawkins – e talvez do mundo.

O elenco de Stranger Things 5inclui Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers) e mais.

O Volume 1 da quinta temporada de Stranger Things já está disponível na Netflix. O Volume 2 chega em 25 de dezembro, e o episódio final estreia em 31 de dezembro.

