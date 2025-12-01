Aos 65 anos, ator de Bosch vai se tornar policial na vida real
Conhecido por seus papéis em séries policiais, o ator Jerry O’Donnell, que integrou o elenco de Bosch, está treinando para se tornar um policial de verdade aos 65 anos. O artista ingressou no processo de formação da Asheville Police Department, na Carolina do Norte, decidindo assumir na vida real a função que tantas vezes interpretou na ficção.
Em entrevista ao Asheville Watchdog, O’Donnell detalhou a rotina intensa do treinamento físico, que inclui corridas em rampas de estacionamento, séries de agachamentos, flexões e burpees.
“Quando você desliza para a base no final da vida, você quer estar completamente usado – sujo, com cicatrizes, um pouco ensanguentado e exausto”, afirmou. “Sinto-me abençoado por ainda ter alguma capacidade física, e isso me dá um senso de propósito – servir.”
Antes de se dedicar à atuação, O’Donnell serviu quatro anos na 82ª Divisão Aerotransportada do Exército dos EUA. Na TV, acumulou diversos papéis ligados à lei, passando por séries como Bosch, Dexter, Mad Men, Seal Team, Without a Trace, N.Y.P.D. Blue e JAG.
Atualmente, ele está na metade do Basic Law Enforcement Training (BLET), programa de academia de polícia. O exame estadual está marcado para meados de janeiro e, caso seja aprovado, O’Donnell se formará em 30 de janeiro, devendo ser empossado como policial em março.
Depois disso, ainda precisará concluir um mês de treinamento pós-BLET e três fases adicionais de treinamento em campo. No total, o processo para se tornar um oficial plenamente qualificado da APD leva cerca de um ano.
Nova série de Bosch
O MGM+ confirmou oficialmente a produção de Bosch: Start of Watch, nova série que funcionará como um prelúdio para o universo do detetive Harry Bosch. O protagonista será vivido por Cameron Monaghan, conhecido por seus papéis em Shameless e Gotham, enquanto Omari Hardwick interpretará o veterano policial Eli Bridges.
A trama se passará em Los Angeles em 1991 e mostrará os primeiros passos de Bosch como novato no LAPD, em meio a uma cidade marcada por tensões raciais, violência de gangues e corrupção policial. O jovem detetive se verá envolvido em um assalto de grande repercussão que colocará à prova sua lealdade ao distintivo e moldará sua visão de justiça — regida pelo lema: “Todos contam ou ninguém conta.”
A série é baseada nos livros de Michael Connelly, que também atua como produtor executivo ao lado de Tom Bernardo (Bosch, Bosch: Legacy), Brian Anthony (FBI), Henrik Bastin, Jamie Boscardin Martin e Jasmine Russ. As gravações começam em 2026, em Los Angeles.
Monaghan assumirá o papel que consagrou Titus Welliver nas séries originais da Prime Video, Bosch, Bosch: Legacy e Ballard. A nova produção será a quarta do universo do detetive e promete explorar suas origens com uma abordagem sombria e realista, mostrando como Bosch se tornou o investigador obstinado que os fãs conhecem.
Ainda não há previsão de estreia para Bosch: Start of Watch, mas o MGM+ já confirmou que o projeto será uma das grandes apostas do estúdio para 2026.
