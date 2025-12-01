5 séries sobre amadurecimento melhores que Stranger Things

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os últimos anos consolidaram Stranger Things como uma referência global quando o assunto é juventude enfrentando desafios fora do comum, mas a Netflix guarda outras produções que tratam a fase de amadurecimento de maneiras diferentes, mais diretas ou até mais ousadas.

A lista abaixo reúne cinco séries que trabalham essa transição de maneira marcante, cada uma com uma atmosfera própria. Todas desenvolvem seus protagonistas em meio a dilemas que mexem com identidade, perdas, novas responsabilidades e a sensação de que o mundo está mudando rápido demais, até para quem achava que estava preparado.

Locke & Key

Locke & Key acompanha os irmãos Tyler (Connor Jessup), Kinsey (Emilia Jones) e Bode (Jackson Robert Scott), após a mudança para a antiga casa da família, a enigmática Keyhouse, depois da morte de seu pai.

Lá, eles descobrem chaves mágicas capazes de abrir portas para habilidades e experiências impossíveis, ao mesmo tempo em que precisam lidar com uma entidade disposta a tomar esses poderes para si.

Enquanto exploram a mansão, os irmãos passam a desvendar segredos deixados pelo pai e enfrentam ameaças vindas tanto do mundo real quanto do sobrenatural, sempre ligados às chaves e aos mistérios que cercam a propriedade.

Wandinha

Wandinha acompanha a protagonista ao ingressar na Nunca Mais, escola dedicada a jovens com habilidades peculiares. Durante sua estadia, ela tenta controlar seu dom psíquico, ao mesmo tempo em que investiga uma série de ataques misteriosos que ameaçam a comunidade.

Entre aulas, descobertas e segredos antigos da própria família Addams, Wandinha se envolve em um mistério que afeta toda a instituição, levando-a a desvendar uma conspiração muito maior do que imaginava.

Mortel

Mortel acompanha três adolescentes que recebem poderes após um pacto com uma entidade sobrenatural. O desaparecimento do irmão de Sofiane (Carl Malapa) serve como catalisador, mas o que realmente impulsiona a história é o impacto emocional que os dons trazem para o trio

Conforme se aprofundam no caso, os três descobrem que estão envolvidos em forças muito maiores do que previam, enfrentando ameaças que surgem tanto do sobrenatural quanto das próprias relações entre eles.

The Society

The Society transporta um grupo de adolescentes para uma versão isolada de sua própria cidade, onde nenhum adulto está presente. Forçados a se organizar, eles precisam definir regras, dividir responsabilidades e lidar com conflitos internos enquanto tentam entender o que aconteceu.

Sem respostas e sem saída, os jovens se veem diante de desafios crescentes que envolvem desde disputas de poder até crises coletivas, construindo uma narrativa marcada por mistério e tensão.

Mesmo cancelada com apenas uma temporada, The Society é, acima de tudo, um estudo sobre responsabilidade e sobre o impacto de decisões tomadas ainda na juventude.

Dark

Dark começa com o desaparecimento de uma criança em Winden, pequena cidade alemã onde quatro famílias enfrentam eventos cada vez mais estranhos. O caso revela um complexo ciclo temporal que conecta personagens de diferentes gerações e altera totalmente o entendimento da realidade.

À medida que novas linhas do tempo surgem, antigos segredos vêm à tona, e os moradores se veem presos em acontecimentos que ultrapassam qualquer explicação simples, formando uma trama densa, cheia de reviravoltas e segredos interligados.

