Stranger Things 5 finalmente explica um furo de roteiro de 9 anos

Uma das perguntas mais antigas de Stranger Things é por que Vecna levou Will na 1ª temporada. Entre todas as crianças em Hawkins, ele escolheu justamente o garoto mais sensível e gentil. Will não era o único menino na rua naquela noite, então o que o tornava especial aos olhos do vilão?

A série oferece algumas pistas no Volume 1 de Stranger Things 5, mais precisamente no episódio 4, quando Will e Vecna finalmente se reencontram. Embora o que Vecna diz dê alguma clareza ao vínculo entre os dois, também fica evidente que há detalhes importantes reservados para o Volume 2.

Por que Vecna escolheu Will na 1ª temporada?

No episódio, Vecna interrompe o plano do grupo de resgatar as crianças perseguidas por ele. Depois de liberar Demogorgons contra os militares na base de Hawkins e aterrorizar a cidade, o vilão surge no portal segurando Will. É então que Vecna explica por que escolhe crianças para moldar o mundo: por serem frágeis física e mentalmente.

Na visão de Vecna, Will seria o recipiente ideal. Sua sensibilidade e a sensação constante de não pertencer fortaleceriam essa impressão. O fato de Vecna afirmar que Will “quebrou facilmente” sugere que o garoto pode ter servido como um tipo de vaso para o vilão desde o início – algo que se conecta à sua função de “espião” do Devorador de Mentes na 2ª temporada.

Assim como Brenner usou Henry Creel para desenvolver habilidades telepáticas em outros sujeitos, Vecna parece repetir o processo com Will e outras crianças. Para Henry, isso funciona como uma espécie de “justiça karmática” por sua infância abusiva. A frase “Vamos fazer coisas lindas juntos, William”, dita no flashback da estreia da 5ª temporada, reforça essa intenção.

Vecna acredita que Will pode ser convencido a se unir a ele, já que ambos foram crianças introspectivas e consideradas “diferentes”. Will pode lembrar Henry de si mesmo, o que justificaria seu interesse especial. Porém, isso exigiria que Vecna o observasse intensamente antes da 1ª temporada, algo improvável dada a limitação de seus poderes na época.

Eleven levou Vecna até Will por acidente?

É aí que surge a teoria de que Eleven pode ter sido a responsável por aproximar Vecna e Will. Os criadores confirmaram recentemente que Demogorgons não são telepáticos, o que significa que a porta da casa dos Byers, aberta na noite do desaparecimento, não foi mexida por um monstro, mas por alguém com poderes mentais.

A hipótese mais comentada diz que Eleven abriu a porta após fugir do laboratório. Ela pode ter buscado abrigo, sentido a presença do Demogorgon e fugido apavorada, deixando Will exposto. Uma versão mais sombria sugere que ela entregou Will como isca, por medo, já que era o alvo original de Vecna, algo que dialoga com sua culpa inicial e com a frase do vilão: “Você abriu a porta para mim.”

Caso isso seja verdade, Will teria sido escolhido por proximidade e por lembrar um pouco Eleven, algo mencionado até por uma testemunha na 1ª temporada. Com tantas pistas sendo retomadas, é possível que o Volume 2 revele uma ligação inesperada entre Eleven e o trauma que deu início à série.

E assim, a temporada final pode finalmente responder a pergunta que acompanha fãs desde 2016: Will foi vítima do acaso, ou de algo muito mais profundo?

O Volume 1 da quinta temporada de Stranger Things já está disponível na Netflix. O Volume 2 chega em 25 de dezembro, e o episódio final estreia em 31 de dezembro.

