Stranger Things: Por que a série ainda não confirmou que Will é gay?

O Volume 1 da 5ª temporada de Stranger Things traz um destaque muito maior para Will Byers (Noah Schnapp), mas deixa de lado uma pergunta que acompanha os fãs há anos. Nos primeiros episódios, Will assume um papel mais presente no grupo, algo que muitos aguardavam desde o início da série. Embora sempre tenha sido central para a mitologia de Stranger Things, seu desenvolvimento emocional vinha sendo mais lento.

Essa maior presença, porém, torna ainda mais evidente uma lacuna em torno do personagem. Para alguém que passou anos lutando por autonomia, vê-lo crescer sem que o público receba respostas importantes sobre sua trajetória emocional soa frustrante para parte dos espectadores.

Stranger Things 5 ainda não confirma diretamente que Will é gay

Apesar de temporadas de insinuações, o Volume 1 de Stranger Things 5 não confirma de forma explícita nada sobre a sexualidade de Will. A série sugere há muito tempo que o personagem é gay, especialmente por meio de sua ligação emocional com Mike Wheeler (Finn Wolfhard), mas continua recorrendo a gestos sutis em vez de declarações claras. Os fãs, entretanto, esperam algo mais direto.

Parte do público entende que a hesitação da série pode ter relação com a idade de Will dentro da história e o contexto social dos anos 1980. Ainda assim, o fato de Stranger Things abordar o assunto repetidamente sem resolvê-lo já se tornou motivo de frustração. O constante “quase lá” mantém o interesse, mas aumenta a cobrança por uma definição.

Nova proximidade com Robin pode ajudar Will a falar sobre sua sexualidade

Embora a sexualidade de Will ainda não tenha sido tratada abertamente, há espaço para isso acontecer no Volume 2. A crescente conexão entre Will e Robin Buckley (Maya Hawke) parece natural e bem construída, e com Robin já confortável com sua identidade, o personagem pode encontrar nela um apoio para se abrir.

O Volume 1 destacou vários paralelos entre os dois, sugerindo que Will está cada vez mais perto de desabafar sobre seus sentimentos. A confiança que ele deposita em Robin, aliada ao subtexto de suas conversas, reforça que uma revelação pode estar próxima.

Mesmo que muitos espectadores já considerem a sexualidade de Will evidente, uma confirmação direta ainda é um passo importante para sua narrativa. O Volume 2 de Stranger Things 5 tem a chance de oferecer o fechamento esperado e dar nome a algo que a série constrói desde a primeira temporada. Oficializar essa parte de sua história pode redefinir e dar novo peso a toda a trajetória emocional de Will ao longo da série.

O Volume 1 da quinta temporada de Stranger Things já está disponível na Netflix. O Volume 2 chega em 25 de dezembro, e o episódio final estreia em 31 de dezembro.

