Dark Winds: 3ª temporada chega a Netflix; veja tudo o que você precisa saber

A Netflix lança nesta segunda-feira (1) a 3ª temporada de Dark Winds, série policial baseada nos romances de Tony Hillerman e elogiada pela crítica pela forma como retrata a cultura e os conflitos da Nação Navajo.

Depois de dois anos marcados por investigações complexas, dramas familiares e uma atmosfera espiritual única, o novo ano chega prometendo elevar ainda mais o nível de tensão e profundidade emocional.

A seguir, reunimos tudo o que você precisa saber antes da estreia.

Onde a história recomeça na 3ª temporada

Os novos episódios retomam a vida dos personagens após as consequências dos eventos da segunda temporada. Joe Leaphorn segue lidando com perdas profundas que o acompanham desde o primeiro ano, enquanto Jim Chee tenta equilibrar sua vida profissional com os dilemas pessoais que o afastaram – e agora o aproximam novamente – das investigações.

A trama introduz um novo caso criminoso conectado a rituais espirituais e a segredos enterrados no deserto, colocando a dupla em uma jornada que mistura investigação, dilemas morais e crenças tradicionais que influenciam diretamente o curso da história.

Mudanças importantes entre Joe e Chee

A relação entre Joe Leaphorn e Jim Chee deve passar por mudanças significativas. Após conflitos profissionais e visões distintas sobre justiça, os dois são obrigados a unir forças diante de uma ameaça que atinge diretamente a comunidade.

A nova temporada aprofunda não apenas a parceria entre eles, mas também suas vidas pessoais, colocando seus traumas e convicções no centro da narrativa.

Retornos do elenco e novos personagens

Zahn McClarnon retorna como Joe Leaphorn, consolidando seu papel mais impactante na TV. Kiowa Gordon volta como Jim Chee, enquanto Jessica Matten reprisa o papel de Bernadette Manuelito, agora enfrentando seus próprios desafios fora da reserva.

A temporada também apresenta novos rostos que movimentam a investigação, incluindo figuras ambíguas ligadas tanto ao crime organizado quanto às tradições espirituais que cercam o caso central.

Quando estreia e quantos episódios tem a 3ª temporada

A 3ª temporada chega completa à Netflix nesta segunda-feira (1), mantendo o padrão das anteriores. O novo ano conta com 8 episódios, seguindo o formato de mistério contínuo que acompanha cada caso investigado por Joe Leaphorn e Jim Chee.

A temporada já foi exibida nos EUA, onde recebeu elogios pelo ritmo mais maduro, pelo foco emocional em seus protagonistas e por aprofundar ainda mais as raízes culturais da comunidade navajo.

