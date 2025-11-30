A Casa do Dragão apresentou discretamente o pior vilão de Game of Thrones desde Joffrey

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Se tem algo que Game of Thrones sempre soube fazer, é criar vilões tão detestáveis que até hoje o fandom sente calafrios só de lembrar. Joffrey, Ramsay, Cersei.Westeros nunca foi gentil com ninguém.

Mas A Casa do Dragão decidiu ir por outro caminho: apresentar um vilão silencioso, paciente, manipulador, e ainda mais perigoso do que parece. Quem diria que o maior monstro seria justamente alguém que quase passa despercebido?

O vilão que destrói tudo ao redor

O mundo de Westeros sempre foi recheado de figuras cruéis, mas poucas conseguem ser tão venenosas quanto Otto Hightower. O curioso? Ele não precisa levantar um dedo. Basta uma palavra sussurrada no ouvido certo.

Otto se aproveita do reinado pacífico de Viserys, um rei frágil e ansioso por evitar conflitos. Cada decisão do monarca se torna uma oportunidade para Otto enfiar mais um dedo nos mecanismos do poder. E, no fim, quem realmente governava o reino?

A única pessoa que percebe a teia de intrigas é Daemon, e justamente por isso se torna o maior alvo de Otto. O Hand planta suspeitas, manipula rumores e transforma o príncipe em inimigo público. Daemon é impulsivo, claro, mas Otto sabe distorcer qualquer verdade.

O crime original: como Otto sacrificou a própria filha

O que diferencia Otto dos vilões clássicos de Westeros? Simples: nenhum deles sacrificou sua filha como peça de xadrez. E isso muda tudo. Quando a rainha Aemma morre, Otto não hesita, ele vê uma chance. Uma porta aberta para o Trono. E decide empurrar Alicent para dentro dela, quer ela queira ou não.

Alicent, apenas uma menina de 15 anos, é enviada para “confortar” o rei. Com o vestido da mãe. Com instruções específicas. Com um objetivo: torná-la rainha. Como não sentir arrepio ao imaginar essa cena? Você consegue imaginar o que se passava na cabeça dela?

Otto transforma a própria filha em moeda de troca política, sem se importar com o trauma, o peso ou a responsabilidade que isso lançaria sobre os ombros dela. É como se para ele Alicent fosse só um contrato ambulante. O preço dessa escolha ecoa por todo o continente. Alicent perde a infância, a amizade com Rhaenyra e a própria identidade, e tudo isso se transforma em ressentimento.

Otto Hightower criou o próprio monstro

Criada para obedecer, ela aprende com o pai que poder é conquistado pela manipulação, e começa a repetir os padrões que a destruíram. O mais trágico é perceber como tudo poderia ser diferente. Alicent se torna instrumento da guerra. Ela aprova, consente ou ignora decisões que resultam em morte, inclusive as que atingem a família Strong e, mais tarde, Lucerys.

É chocante perceber que, em algum ponto, aquela menina doce desaparece, e surge uma rainha amarga, moldada pela crueldade do pai. É assustador quando uma vítima vira peça fundamental do ciclo de violência, não é? Os filhos de Alicent absorvem a mesma lógica.

Aemond cresce obcecado, ressentido, inflamado por anos de tensão. E o ataque fatal contra Lucerys se torna o estopim definitivo da guerra entre Verdes e Negros. E tudo isso porque Otto queria sentar mais perto do Trono. Valeu a pena?

O vilão que derrota até os mais óbvios

Se Ramsay era o sadismo e Joffrey era o caos, Otto é algo mais profundo: é a banalidade do mal. Ele opera em silêncio, se move paciente como uma cobra e destrói vidas inteiras enquanto mantém a postura impecável de um lorde respeitável. Isso te soa familiar?

Comparado a Criston Cole, Otto faz o cavaleiro parecer um estagiário do mal. Criston age por impulso, por paixão ferida, por birra. Otto, por outro lado, age com método. Calcula cada respiração. Cada sussurro. Cada morte.

E aí você percebe: o pior vilão não é aquele que grita. É o que sorri educadamente enquanto te apunhala pelas costas. O destino final de Otto, uma morte rápida no campo de batalha, parece quase suave perto de tudo o que ele causou. Já Alicent, coitada, recebe o castigo que ele devia ter recebido: perde tudo, enlouquece, morre sozinha.

A Casa do Dragão está disponível no HBO Max.

O post A Casa do Dragão apresentou discretamente o pior vilão de Game of Thrones desde Joffrey apareceu primeiro em Observatório do Cinema.