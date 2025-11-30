8 séries parecidas com Stranger Things para ver agora na Netflix

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Desde 2016, Stranger Things levou as produções originais da Netflix a outro patamar, combinando nostalgia dos anos 80, elenco carismático e uma trama que mistura monstros, mistério e amizade. Com a série chegando ao fim – os dois últimos volumes da 5ª temporada estreiam no Natal e na véspera do Ano-Novo – muitos fãs já procuram alternativas com clima parecido.

Seja um elenco jovem enfrentando o sobrenatural, seja uma cidade pequena cheia de segredos sombrios, há várias produções capazes de preencher esse vazio. Para manter as vibrações misteriosas vivas, aqui vão 8 séries da Netflix que lembram Stranger Things e merecem entrar na sua lista.

The OA

Lançada no mesmo ano que Stranger Things, The OA acompanha Prairie Johnson, uma jovem que retorna após sete anos desaparecida, agora enxergando, apesar de ter sido cega. Chamando a si mesma de OA (“Anjo Original”), ela reúne um grupo de desajustados para ajudar a resgatar outras pessoas desaparecidas e encontrar um portal extradimensional, enquanto enfrenta Hap, o cientista responsável por seu cativeiro.

Embora tenha sido cancelada após duas temporadas, The OA entrega uma mistura envolvente de mistério, ficção científica e fantasia, com um elenco de desajustados que lembra o espírito de Stranger Things.

Dark

A produção que mais se aproxima de Stranger Things é Dark, série alemã da Netflix que acompanha quatro famílias da pequena Winden ao longo de várias linhas do tempo. Tudo começa com o desaparecimento de uma criança em 2019, evento ligado a sumiços semelhantes em 1986 e 1953. Conforme o mistério evolui, a trama se transforma em uma história complexa de viagens temporais, segredos familiares e um futuro apocalíptico.

Com três temporadas, Dark fica mais envolvente a cada reviravolta, entregando uma ficção científica sombria, ambiciosa e cheia de enigmas que se conectam ao longo de décadas.

O Mundo Sombrio de Sabrina

O Mundo Sombrio de Sabrina mergulha de cabeça no mundo sobrenatural. A série acompanha Sabrina Spellman enquanto ela abraça seu destino como bruxa, divide sua vida entre o mundo mortal e o mágico e enfrenta forças sombrias como Lilith. Entre rituais infernais e ameaças demoníacas, Sabrina luta para impedir que Greendale seja consumida pelo mal.

Com estética campy, drama adolescente e caos sobrenatural na medida certa, a série brilha graças à performance carismática de Kiernan Shipka, que ainda levou a personagem para um crossover em Riverdale, provando que nem o cancelamento consegue deter Sabrina.

The Umbrella Academy

Criada por Gerard Way e Gabriel Bá, The Umbrella Academy acompanha os irmãos Hargreeves, crianças superpoderosas adotadas por um milionário excêntrico. Após sua morte, eles se reencontram e descobrem que precisam impedir um apocalipse, mas suas ações acabam gerando linhas do tempo alternativas e ainda mais caos.

Misturando viagem no tempo, vilões bizarros e um visual excêntrico, a série funciona mais como ficção científica do que como história de super-heróis tradicional. Sempre imprevisível e divertida (com direito até a um número musical de “Footloose”), The Umbrella Academy se tornou uma das versões mais criativas e estranhas do gênero, ao longo de quatro temporadas.

Alice in Borderland

Baseada no aclamado mangá de Haro Aso, Alice in Borderland segue Ry?hei Arisu (Kento Yamazaki) e seus amigos, que são misteriosamente transportados para uma versão alternativa e quase deserta de Tóquio. Lá, eles encontram outras pessoas presas nesse mundo e precisam encarar desafios mortais para sobreviver e tentar voltar para casa. Depois de iniciar um romance com a participante Yuzuha Usagi (Tao Tsuchiya), Arisu retorna ao mundo letal para resgatá-la das autoridades por trás dos jogos.

Considerada uma das melhores séries japonesas originais da Netflix, Alice in Borderland combina ação e ficção científica, violência gráfica e forte desenvolvimento emocional de seus personagens. Grande parte do apelo vem da química entre Yamazaki e Tsuchiya, que sustenta o coração da história.

Locke & Key

Baseada na popular série de quadrinhos de Joe Hill e Gabriel Rodríguez, Locke & Key passou anos em desenvolvimento até finalmente ser produzida pela Netflix. A história acompanha Nina Locke (Darby Stanchfield) e seus filhos, que herdam a imponente mansão Keyhouse, em uma cidade litorânea de Massachusetts. Lá, a família descobre que a casa guarda um conjunto de chaves capazes de abrir portais mágicos, cada uma com propriedades únicas. Porém, o poder místico dessas chaves também é cobiçado por forças sombrias que passam a ameaçar a família.

Locke & Key se destaca ao focar sua narrativa no elenco mais jovem, como nos quadrinhos originais. Ao mesmo tempo, a série não é exatamente infantil, trazendo ameaças sobrenaturais e conflitos adolescentes para o centro da trama.

O Clube da Meia-noite

Uma das últimas produções de Mike Flanagan, criador de A Maldição da Residência Hill, na Netflix foi O Clube da Meia-noite, série de 2022 baseada nas obras de Christopher Pike. Ambientada em 1994, a história se passa em um hospício para adolescentes com doenças terminais. A protagonista, Ilonka (Iman Benson), passa a integrar um grupo que compartilha histórias de terror todas as noites, enquanto investiga o passado sombrio da instituição e de seus antigos pacientes.

Entre as séries de Flanagan na Netflix, O Clube da Meia-noite é a que mais lembra Stranger Things, com adolescentes enfrentando mistérios sinistros e fortalecendo laços em meio ao perigo. A série foi cancelada após Flanagan fechar acordo com a Amazon.

Lockwood & Co.

Lockwood & Co. (2023) se passa em uma versão assombrada do Reino Unido, onde fantasmas surgem há 50 anos e seu toque é mortal. Essa presença interrompeu o avanço tecnológico, mantendo o país preso no tempo. Como apenas crianças conseguem detectar os espíritos, cabe aos adolescentes atuarem como caçadores de fantasmas para evitar o colapso total do país.

Baseada nos livros de Jonathan Stroud, Lockwood & Co. destaca um elenco jovem que salva o dia onde os adultos falham, aproximando-se de Stranger Things, mas com foco maior no sobrenatural do que na ficção científica. A série foi cancelada após uma temporada, encerrando prematuramente essa história britânica de fantasia juvenil.

O post 8 séries parecidas com Stranger Things para ver agora na Netflix apareceu primeiro em Observatório do Cinema.