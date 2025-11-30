6 séries animadas adultas melhores que Os Simpsons

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os Simpsons é uma das séries adultas de animação mais populares e influentes da história. Com quase oitocentos episódios, a produção também é a sitcom americana mais longa da história. Mas, embora Os Simpsons continue sendo um clássico da TV e uma parte importante da cultura pop, muitos concordam que a qualidade da série caiu ao longo dos anos – e que outras animações já superam seu nível atual.

Por conta disso, fãs de animações adultas têm migrado para outras séries, algumas das quais conquistaram bastante elogios e aclamação da crítica. E, para muitos, essas produções podem até ser consideradas melhores do que Os Simpsons – confira seis exemplos a seguir.

Rick and Morty – HBO Max

Rick and Morty pegou o conceito do cientista maluco e transformou em algo próprio. Com uma série que apresenta um dos cientistas mais brilhantes do mundo como um gênio alcoólatra e narcisista, não há limites para o que o programa pode fazer. Colocar Rick ao lado de seu neto, Morty, foi a escolha perfeita, já que o contraste entre os personagens torna tudo ainda mais engraçado.

Rick and Morty não é apenas sobre aventuras absurdas e mundos únicos; a série também explora temas mais emocionais, especialmente quando envolve a família de Rick. A produção conta com uma continuidade única que recompensa quem presta atenção, além de ser perfeita para aqueles que gostam de criar teorias sobre uma obra.

BoJack Horseman – Netflix

Esta é uma produção que é ao mesmo tempo drama e comédia, sitcom e tragicomédia. Poucas pessoas esperavam que uma história sobre um cavalo antropomórfico, bêbado e deprimido pudesse ser tão engraçada quanto profunda e emocional, mas BoJack Horseman entregou tudo isso – e mais.

É impossível acreditar hoje, mas BoJack Horseman não teve as melhores avaliações no início. No entanto, conforme a série avançou e passou a usar o humor para explorar temas como depressão, trauma, vício e outros, ficou claro que se tratava de uma obra-prima sem igual. BoJack Horseman não tem comparação e continua sendo uma das melhores séries adultas de animação de todos os tempos.

South Park – Paramount+

O impacto de South Park na televisão e na cultura pop é inegável. Até hoje, a série continua entregando episódios que viralizam minutos após a estreia, trazendo comentários sociais afiados em forma de humor negro. Sempre que algo absurdo acontece na sociedade, muitos dizem que mal podem esperar para ver como South Park vai tirar sarro disso – e com razão.

South Park ainda é uma série com tramas hilárias e muitas piadas recorrentes, mas é a paródia de eventos recentes que mantém a produção tão relevante hoje. O programa funciona como um espelho da sociedade da maneira mais engraçada possível e, mesmo após quase trinta temporadas, não há sinais de que South Park esteja perdendo seu humor ácido ou sua veia crítica.

Futurama – Disney+

Futurama foi criada por Matt Groening, a mesma mente por trás de Os Simpsons. E, embora isso devesse ter ajudado a série, acabou abrindo espaço para muitas comparações. Ainda assim, mesmo que Futurama compartilhe um estilo de humor semelhante ao de Os Simpsons, ela rapidamente se diferenciou, já desde o primeiro episódio.

Futurama mantém uma continuidade que Os Simpsons não têm, e esse é um dos principais motivos pelos quais muitos consideram Futurama a série superior. E, embora tenha enfrentado diversas cancelamentos, Futurama sempre consegue voltar ainda melhor do que antes.

The Great North – Disney+

The Great North é uma joia escondida entre as sitcoms animadas. A série combina com perfeição uma comédia hilária com um clima acolhedor de história familiar, acompanhando um pai solteiro e seus filhos em uma cidade fictícia no Alasca. A produção traz muitas tramas engraçadas, mas o relacionamento familiar caloroso está sempre no centro de tudo.

Enquanto outras sitcoms animadas adultas podem ser grosseiras e controversas, The Great North transmite a sensação de uma série aconchegante, daquelas em que o público pode simplesmente se perder e curtir as piadas sem precisar entender camadas profundas de humor meta ou comentários sociais. Com um cenário belíssimo e personagens divertidos, The Great North se destaca como uma doce sitcom familiar, semelhante a séries como Bob’s Burgers e até Modern Family.

The Venture Bros. – HBO Max

Uma paródia de Jonny Quest e de muitos desenhos clássicos, The Venture Bros. é facilmente uma das melhores sitcoms animadas adultas de todos os tempos. Como os criadores da série já disseram, trata-se de uma sitcom sobre fracasso, mas que acabou se desenvolvendo para algo muito maior. The Venture Bros. apresenta uma construção de mundo incrível e um humor que a diferencia de outras produções do gênero.

Um cientista medíocre vivendo à sombra do pai, dois filhos incrivelmente ingênuos, um guarda-costas supermasculino e um supervilão em forma de borboleta compõem um conjunto de personagens único e hilário. The Venture Bros. consegue ser ao mesmo tempo absurda e pé no chão, com personagens complexos, o que a torna uma das maiores sitcoms animadas, repleta de piadas recorrentes e referências internas.

