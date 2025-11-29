6 filmes animados do Disney+ para quem gostou de Zootopia 2

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Depois de Zootopia 2, muita gente saiu do cinema com aquela sensação de “quero mais histórias assim”. Universos vibrantes, personagens cheios de personalidade, humor e aquela história que só filmes da Disney conseguem entregar.

E sim, o Disney+ está lotado de ótimas opções que capturam essa mesma energia.

Encanto (2021)

Encanto acompanha Mirabel, uma jovem da família Madrigal, onde todos têm poderes mágicos, menos ela. Quando a magia da casa começa a desaparecer, Mirabel percebe que é a única que enxerga as rachaduras e pode impedir o fim dos dons.

O filme é sobre pressão familiar, expectativas e identidade, e mostra como alguém “comum” pode ter um impacto gigantesco. Se você gostou de Zootopia 2 pela construção de mundo e pelo equilíbrio entre humor e temas sérios, Encanto acerta em cheio.

Moana (2016)

Moana vive em uma ilha polinésia onde tudo é tradicional até o momento em que a natureza começa a entrar em colapso. O oceano a escolhe para restaurar o “coração” de uma deusa antiga, e ela precisa convencer o semideus Maui a ajudá-la.

A história é uma aventura sobre coragem, destino e ouvir a própria voz, com uma protagonista determinada como Judy Hopps. Se você gostou da energia otimista e da força emocional de Zootopia 2, Moana entrega isso do começo ao fim.

Divertida Mente 2 (2024)

Riley cresceu e, com a adolescência, surgem novas emoções que transformam tudo por dentro. Ansiedade, Inveja e Vergonha chegam bagunçando a estrutura interna que Alegria e sua turma tentam manter estável.

O filme mostra, de forma criativa, como mudanças internas afetam quem estamos nos tornando.Para quem gostou do lado “metafórico” de Zootopia, Divertida Mente 2 expande um mundo conhecido com novas regras, novos perigos e um humor que conversa diretamente com quem já sentiu o caos mental da adolescência.

Red: Crescer é uma Fera (2022)

Mei Lee, uma adolescente estudiosa e obediente, descobre que vira um panda vermelho gigante sempre que sente emoções intensas. A transformação é uma metáfora perfeita para a bagunça emocional da adolescência, e o filme explora bem os conflitos com a mãe superprotetora.

A história é sobre autoaceitação, mudanças e identidade, com humor caótico e muito coração. Se você gostou das mensagens escondidas sob a fofura de Zootopia 2, esse filme vai te fisgar imediatamente.

A Nova Onda do Imperador (2000)

O imperador Kuzco é egoísta, mimado e insuportável, até ser transformado em lhama por uma vilã excêntrica e genial. Para voltar ao normal, ele depende de Pacha, um camponês bondoso que é praticamente o oposto dele.

A história é simples, mas o humor é rápido, afiado e icônico, lembrando muito o ritmo cômico de Zootopia. Se você gosta de personagens com personalidades fortes e diálogos espirituosos, esse é o filme perfeito.

O Ratinho Detetive (1986) — The Great Mouse Detective

Inspirado em Sherlock Holmes, Basil é um ratinho brilhante que vive resolvendo mistérios na Londres dos animais. Aqui, ele precisa encontrar um inventor sequestrado pelo vilão Ratigan, um antagonista marcante e cheio de estilo.

O filme é uma mistura de mistério, aventura e humor, com aquele clima de “cidade paralela dos animais” que lembra diretamente o charme de Zootopia. Quem gostou da dinâmica policial entre Judy e Nick vai se sentir em casa.

