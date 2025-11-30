4 séries de terror na Netflix que passaram despercebidas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Embora a Netflix tenha um histórico robusto de séries de terror marcantes, algumas produções como O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro acabaram caindo no esquecimento desde que chegaram ao catálogo.

O modelo de lançamentos da plataforma funciona como uma arma de dois gumes: de um lado, oferece um fluxo constante de novidades; de outro, enterra títulos de qualidade em meio ao volume avassalador de conteúdo.

Como resultado, muitas séries excelentes desaparecem sem motivo real, soterradas pelo próprio algoritmo. Por conta disso, separamos a seguir quatro ótimas séries de terror que estão escondidas na Netflix e merecem sua atenção.

Marianne

A produção francesa tinha uma premissa excelente: a escritora Emma Larsimon (Victoire Du Bois) descobre que os personagens de seus livros existem no mundo real. Assustadora, ágil e realmente perturbadora, a série conquistou muitos espectadores em seu lançamento.

Por isso, surpreende que Marianne não tenha tido o mesmo impacto cultural de A Maldição da Residência Hill ou até de títulos menos conhecidos como O Clube da Meia-noite. A série simplesmente desapareceu do imaginário do público, apesar de seus grandes sustos e da atmosfera incrivelmente sombria.

Bem-Vindos à Vizinhança

Lançada em 2022, Bem-Vindos à Vizinhança, produzida por Ryan Murphy, adaptou um artigo viral de The Cut sobre um caso real e ainda não solucionado de perseguição. A trama acompanha um casal assediado por cartas perturbadoras de alguém que se autodenomina “The Watcher”.

Apesar da história real já ser inquietante, o grande atrativo da minissérie foi seu elenco de peso, com Naomi Watts, Bobby Cannavale e Mia Farrow. Ainda assim, Bem-Vindos à Vizinhança não permaneceu na memória do público – e o motivo é simples.

Como o caso real não tem desfecho, a série também não encontrou uma conclusão satisfatória. O final ambíguo acabou soando mais vazio do que misterioso, deixando a narrativa sem rumo.

A Maldição da Mansão Bly

Mike Flanagan sempre teria dificuldade em superar A Maldição da Residência Hill. A série foi ao mesmo tempo um drama familiar profundamente emocional e uma história de terror impecável, tornando quase inevitável que A Maldição da Mansão Bly (2020) fosse comparada de forma desfavorável.

Adaptando The Turn of the Screw, de Henry James, a série apostou em um terror gótico ambientado nos anos 1980, acompanhando uma babá e duas crianças assombradas em uma mansão isolada. Porém, ao expandir a história para uma minissérie longa, a versão da Netflix precisou explicar demais aquilo que no livro era deixado em aberto.

Algumas críticas foram justificadas, como o tratamento problemático das questões de classe e as mudanças pesadas no material original. No fim, o tom melancólico e o desfecho pouco impactante fizeram com que A Maldição da Mansão Bly fosse rapidamente esquecida – especialmente quando comparada ao sucesso duradouro de Residência Hill.

O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro

O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro fez jus ao seu título: uma antologia única de histórias de terror, apresentada pelo próprio del Toro, com cada um dos oito episódios dirigido por um cineasta diferente. O resultado foi um conjunto variado que ia do luto inquietante de “The Murmuring”, de Jennifer Kent (The Babadook), ao caos estilizado de “The Viewing”, de Panos Cosmatos (Mandy).

Misturando terror, comédia, ficção científica, fantasia e mistério, cada capítulo entregou algo novo e memorável. Com tanto talento envolvido – tanto no elenco quanto na direção – surpreende que a série, lançada em outubro de 2022, nunca tenha ganhado uma segunda temporada. Assim, O Gabinete de Curiosidades parece destinada a ser mais uma das produções de terror injustamente esquecidas da Netflix.

