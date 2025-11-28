Stranger Things vai mesmo acabar após 5ª temporada? Criadores esclarecem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Stranger Things estreou em 2016 e rapidamente se tornou uma das maiores marcas da Netflix. Embora a série original esteja perto do fim com o lançamento da 5ª e última temporada, o universo criado pelos irmãos Duffer continuará vivo, mesmo após a dupla deixar a plataforma.

Criada por Matt e Ross Duffer, a produção é um título original da Netflix e uma grande homenagem aos anos 1980. A trama acompanha eventos sobrenaturais na cidade fictícia de Hawkins, Indiana, que possui ligação direta com outra dimensão conhecida como Mundo Invertido.

Além da série principal, que chega ao fim em 31 de dezembro, o universo de Stranger Things já inclui a peça teatral Stranger Things: The First Shadow e o spin-off animado Stranger Things: Histórias de ’85, que será lançado em 2026. Mesmo com a mudança dos irmãos para a Paramount, o futuro do universo segue promissor. Em entrevista ao Deadline, os Duffer adiantaram os próximos passos para a franquia.

“A ideia do spin-off é algo que o Ross e eu criamos e que nos deixa extremamente empolgados”, explicou Matt Duffer. “É bem diferente, no entanto, de Stranger Things.”

O anúncio foi feito logo após o novo acordo dos criadores com a Paramount.

Matt reforçou que o projeto “não é uma encomenda, não é algo forçado. Já vimos isso acontecer muitas vezes.” E completou:

“O mercado sofre com retornos cada vez menores. Você quer que pareça algo especial quando for lançado.”

Mesmo fora da Netflix, os cineastas garantiram que seguirão profundamente envolvidos com a marca.

“Quero que, se algo for lançado com o nome Stranger Things, seja bom, tenha qualidade. Então o Ross e eu continuaremos muito, muito envolvidos, mesmo estando agora na Paramount. Na verdade, estamos trabalhando ativamente na ideia do spin-off.”

Do que se trata Stranger Things: Histórias de ’85?

Para o spin-off animado, os irmãos Duffer se uniram a Eric Robles, que também atua como showrunner. A série se passa entre as temporadas 2 e 3 da série original e contará com vários personagens queridos pelos fãs.

Ross Duffer destacou a liberdade criativa do formato:

“Com animação, não existem limites. Eric e sua equipe podem enlouquecer… e eles enlouqueceram.”

A sinopse oficial diz:

“O ano é 1985, é um inverno congelante em Hawkins, e os personagens originais precisam enfrentar novos monstros e desvendar um mistério paranormal que aterroriza a cidade.”

O elenco de vozes inclui: Brooklyn Davey Norstedt como Eleven, Jolie Hoang-Rappaport como Max, Luca Diaz como Mike, Elisha ‘EJ’ Williams como Lucas, Braxton Quinney como Dustin, Ben Plessala como Will e Brett Gipson como Hopper.

Stranger Things: Histórias de ’85 estreia em 2026 na Netflix.

