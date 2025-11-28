Agente Stone: Espionagem de alto risco e tecnologia letal marcam lançamento da Netflix
O filme Agente Stone, disponível na Netflix, acompanha Rachel Stone, uma agente de elite que atua secretamente para uma organização internacional dedicada a evitar conflitos globais. A personagem, interpretada por Gal Gadot, tem a missão de proteger o “Coração”, um sistema capaz de prever cenários e influenciar decisões estratégicas no mundo todo. A segurança desse recurso se torna o centro da narrativa após a descoberta de uma ameaça interna.
Ao longo da trama, Rachel enfrenta desafios que envolvem infiltrações, ataques coordenados e divergências entre equipes que deveriam trabalhar aliadas. A produção destaca a complexidade das operações de inteligência e o papel de tecnologias avançadas em disputas pelo controle de informações sensíveis.
O elenco também conta com Jamie Dornan e Alia Bhatt, que representam personagens fundamentais para o desenvolvimento do conflito. A história se desenrola em diferentes países, reforçando o caráter global da missão conduzida pela protagonista.
Com cenas de ação constantes e foco em espionagem contemporânea, o longa apresenta disputas estratégicas, dilemas profissionais e a necessidade de antecipar movimentos inimigos em um mundo dominado por dados e sistemas altamente sofisticados.
