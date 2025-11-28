Série da Netflix com 100% de aprovação volta a chamar atenção após ser esquecida pelo público

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Lançada em 2015, Master of None surgiu como uma joia da comédia da Netflix. A série criada e estrelada por Aziz Ansari recebeu 100% de aprovação logo na estreia e conquistou a crítica com uma narrativa íntima, cinematográfica e cheia de observações sociais. Ainda assim, a produção acabou perdendo espaço nos holofotes ao longo dos anos, mesmo mantendo uma base sólida de elogios.

Na história, Aziz interpreta Dev Shah, um ator na casa dos 30 anos que tenta crescer profissionalmente enquanto administra relacionamentos, amizades e a própria identidade cultural. Com episódios curtos e ritmo leve, a produção oferece uma maratona rápida e envolvente, especialmente para quem busca humor inteligente com reflexões profundas.

Com três temporadas, a série evolui a cada ano. A primeira aborda encontros amorosos, imigração e racismo na indústria do entretenimento com sensibilidade. A segunda avança ainda mais ao tratar religião, feminismo, redes sociais e sexualidade com ousadia e apuro visual. Contudo, a terceira temporada provocou a queda da aprovação para 94% ao mudar o foco narrativo para Denise, vivida por Lena Waithe, deixando Dev em segundo plano. Mesmo assim, o drama segue elogiado e se mantém entre as produções mais bem avaliadas da plataforma.

Hoje, Master of None permanece como uma das obras mais consistentes do catálogo. Ela oferece humor afiado, explora a intimidade de seus personagens e relembra por que conquistou críticas tão positivas, mesmo que seus méritos ainda sejam um mistério para boa parte do público atual.