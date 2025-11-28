O Filho de Mil Homens: Adaptação sensível de romance chega à Netflix com Rodrigo Santoro
Clique aqui e escute a matéria
O filme O Filho de Mil Homens, disponível na Netflix, adapta o romance de Valter Hugo Mãe e acompanha a jornada de Crisóstomo, um pescador que vive solitário à beira-mar e carrega o profundo desejo de se tornar pai. Sua vida muda ao conhecer Camilo, um menino órfão que atravessa um momento de vulnerabilidade. A aproximação entre os dois marca o ponto de partida para a construção de uma nova família.
Dirigido por Daniel Rezende, o longa apresenta personagens que enfrentam perdas, inseguranças e o sentimento de não pertencimento. Além de Crisóstomo e Camilo, outras figuras da narrativa também buscam acolhimento, formando um conjunto de histórias que se cruzam de maneira simbólica.
A produção explora temas como afeto, identidade e possibilidade de reconstrução. O elenco conta com Rodrigo Santoro, que interpreta um dos personagens centrais da trama, e reforça a sensibilidade presente na adaptação.
Ao combinar elementos de drama social com vivências cotidianas, o filme destaca a ideia de que vínculos podem surgir de forma inesperada e transformar percursos de maneira profunda.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br