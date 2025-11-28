Stranger Things 5 revela nova fraqueza de Eleven: explicamos o que é sua kriptonita
Stranger Things 5 introduziu uma nova e perigosa fraqueza de Eleven, uma espécie de “kriptonita”, como a própria personagem passou a chamar. Enquanto ela e seus amigos se preparam para enfrentar Vecna, o monstro definitivo do Mundo Invertido, vários obstáculos surgem no caminho, incluindo o avanço da presença militar em Hawkins.
Após o tenso final da 4ª temporada, o exército assume o controle da cidade e inicia uma caçada direta a Eleven, temendo o impacto de seus poderes nas operações. Para tentar neutralizá-la, eles apresentam uma nova arma, e é aí que surge sua misteriosa kriptonita.
O exército desenvolveu uma arma específica contra os poderes de Eleven
Com base montada dentro do Mundo Invertido, o exército tenta entender as ameaças do local e explorar as peculiaridades do ambiente. Durante esse processo, eles descobrem uma fonte de energia incomum e passaram a utilizá-la como arma contra Eleven e outros como ela.
Essa tecnologia consiste em um tipo de pulso sônico, emitido por pequenas antenas instaladas em veículos militares. O sinal é inaudível para pessoas comuns, como Hopper, mas completamente debilitante para Eleven.
O que acontece com Eleven quando a kriptonita é ativada
Quando exposta ao alcance desses aparelhos, Eleven sente dor extrema; seu nariz sangra e ela perde o controle de seus poderes. A intensidade do ataque sugere uma sobrecarga psíquica, que parece interferir diretamente em sua conexão com o Mundo Invertido.
A série ainda não explicou completamente como o dispositivo funciona, sugerindo que revelações adicionais podem surgir na segunda parte da temporada final.
A kriptonita de Eleven tem ligação com Kali?
Enquanto interroga um soldado, Eleven invade a mente dele e vê uma porta conectada à origem desse poder misterioso, acreditando inicialmente que Vecna estava aprisionado ali. Porém, no episódio 4, ela descobre que quem estava encarcerada não era Vecna, mas Kali, a Número Oito.
Eleven conheceu Kali na 2ª temporada, e ambas compartilharam traumas de infância decorrentes das experiências no laboratório. Em Stranger Things 5, Kali aparece ligada a máquinas dentro da base militar, levantando a possibilidade de que seus próprios poderes estejam sendo usados para criar o sinal que enfraquece Eleven.
É possível que a kriptonita apresentada na temporada tenha origem direta na mente de Kali – ou que o exército tenha encontrado uma forma de replicar seu poder e usá-lo contra as duas ao longo do restante da história.
Com essa nova ameaça, Eleven encara uma vulnerabilidade inédita justamente no momento em que Hawkins mais precisa dela, ampliando a tensão para os eventos do Volume 2, que estreia em 25 de dezembro.
