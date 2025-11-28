Stranger Things 5: Internet se rende ao melhor novo personagem; veja reações
ATENÇÃO para spoilers do Volume 1 abaixo!
É incomum que um personagem introduzido apenas na temporada final seja tão rejeitado nos episódios iniciais, apenas para terminar como herói no meio da história. Mas é exatamente isso que acontece com Derek Turnbow, interpretado por Jake Conelly.
O personagem conquistou o público e, nas redes sociais, fãs da série elogiaram sua trajetória; um deles escreveu no Reddit:
“Depois de ver a 5ª temporada, acho que devo retirar o que falei desse garoto. Ele foi incrível.”
Outro comentou que não esperava simpatizar com Derek:
“Ele começa como um pirralho mimado, mas a série mostra de onde isso vem. Quando finalmente recebe atenção positiva, vira um bobão adorável.”
Na trama, Derek é colega de classe de Holly Wheeler e ganha importância após Holly ser sequestrada para o Mundo Invertido por seu “amigo imaginário”, o Quequeé – que, na verdade, é Henry Creel/Vecna. Enquanto Will investiga o vilão, descobre que Derek também estava na mira do inimigo. Para salvá-lo, o grupo decide sequestrar e dopar o garoto antes que ele tenha o mesmo destino de Holly.
Após resistir um pouco, Derek entende a gravidade da situação e aceita ajudar. Ele adota outra persona e convence outras crianças que tiveram contato com o Quequeé a fugir do confinamento militar. Porém, o plano não sai como esperado: Vecna consegue invadir o mundo real e seus Demogorgons capturam as crianças escondidas – incluindo Derek.
Fica a dúvida: Derek vai novamente desempenhar um papel importante no resgate dos colegas no Mundo Invertido? A resposta ficará para o Volume 2 da temporada final.
Sobre Stranger Things 5
A trama da 5ª temporada de Stranger Things acompanha Hawkins no outono de 1987, devastada pela abertura das Fendas. O grupo de amigos tem um único objetivo: derrotar Vecna. O problema é que ele desapareceu, deixando seus planos em mistério. Enquanto isso, a cidade está sob quarentena militar e Onze volta a se esconder, já que o governo intensifica a perseguição contra ela.
Conforme o aniversário do desaparecimento de Will se aproxima, também cresce a sensação de que algo terrível está prestes a acontecer. A batalha final contra uma escuridão ainda mais poderosa se aproxima, e apenas a união de todos poderá decidir o destino de Hawkins – e talvez do mundo.
O elenco de Stranger Things 5inclui Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers) e mais.
O Volume 1 da quinta temporada de Stranger Things já está disponível na Netflix. O Volume 2 chega em 25 de dezembro, e o episódio final estreia em 31 de dezembro.
