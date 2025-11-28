Stranger Things 5: Criadores revelam quando série explicará o Mundo Invertido

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

ATENÇÃO para spoilers do Volume 1 abaixo!

O Volume 1 de Stranger Things 5 já foi lançado e trouxe momentos importantes que responderam dúvidas acumuladas pelos fãs ao longo de uma década. Agora, todos querem saber quando o verdadeiro significado do Mundo Invertido será revelado, e os irmãos Duffer, criadores da série, finalmente confirmaram quando as respostas chegarão.

Em entrevista ao Deadline, Matt e Ross Duffer explicaram quais episódios serão cruciais para entender o que é o Mundo Invertido, por que Will Byers (Noah Schnapp) foi levado e como tudo se conecta a Holly Wheeler (Nell Fisher). Segundo Matt:

“Especialmente quando entramos no Volume 2, começamos a responder cada vez mais por que o Will foi sequestrado e como isso se relaciona com Holly e tudo isso. As coisas começam a se fechar. É realmente algo do Volume 2, quando mergulhamos no Mundo Invertido e explicamos o que ele é. Isso é algo planejado há 10 anos, e agora, obviamente, é o momento de revelar.”

Nos momentos finais do Volume 1, Vecna surge novamente, e Will finalmente libera seus verdadeiros poderes, se tornando oficialmente um feiticeiro/mago capaz de canalizar as habilidades de Vecna devido à misteriosa “conexão” entre eles. Noah Schnapp também comentou ao Deadline sobre o grande momento e sobre como seus poderes serão explorados no Volume 2:

“Era para funcionar de maneira parecida com os poderes da Eleven, mas, conforme você lê os roteiros do Volume 2, percebe que os poderes dele aparecem de um jeito diferente. Então, era importante mostrar isso fisicamente, evidenciar que funcionam de forma distinta. Para o Will, começamos a aprender os paralelos entre ele e Vecna, e isso me lembrou muito Harry Potter. Eu precisei reassistir aos filmes, porque a relação Harry Potter-Voldemort parecia muito próxima da relação entre Will e Vecna. Então foi uma questão de explorar esses paralelos e o que eles significam.”

Sobre Stranger Things 5

A trama da 5ª temporada de Stranger Things acompanha Hawkins no outono de 1987, devastada pela abertura das Fendas. O grupo de amigos tem um único objetivo: derrotar Vecna. O problema é que ele desapareceu, deixando seus planos em mistério. Enquanto isso, a cidade está sob quarentena militar e Onze volta a se esconder, já que o governo intensifica a perseguição contra ela.

Conforme o aniversário do desaparecimento de Will se aproxima, também cresce a sensação de que algo terrível está prestes a acontecer. A batalha final contra uma escuridão ainda mais poderosa se aproxima, e apenas a união de todos poderá decidir o destino de Hawkins – e talvez do mundo.

O elenco de Stranger Things 5inclui Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers) e mais.

O Volume 1 da quinta temporada de Stranger Things já está disponível na Netflix. O Volume 2 chega em 25 de dezembro, e o episódio final estreia em 31 de dezembro.

O post Stranger Things 5: Criadores revelam quando série explicará o Mundo Invertido apareceu primeiro em Observatório do Cinema.