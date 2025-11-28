Stranger Things 5: Ator diz que pior momento de Vecna ainda está por vir
Jamie Campbell Bower, intérprete de Vecna em Stranger Things, avisou que o momento mais perverso do vilão ainda está “a semanas de distância”. Pouco após a estreia do Volume 1 da 5ª temporada na Netflix, o ator revelou que o pior do monstro do Mundo Invertido ainda está por vir.
Em entrevista ao Gold Derby, Bower afirmou que a cena mais cruel de Vecna só aparecerá nos capítulos finais da temporada:
“Ela acontece mais para o fim desta temporada”, disse ao ser perguntado sobre seu momento favorito como vilão.
Sobre o que já foi exibido, ele citou o Episódio 7 da 4ª temporada, “O Massacre no Laboratório Hawkins”, como o auge do personagem até agora.
“Mas há alguns momentos realmente enormes para mim nesta (5ª) temporada também.”
As declarações não devem surpreender os fãs. Na 5ª temporada, a série já mostrou uma visão mais ampla das habilidades de Vecna, e Bower contou que tentou deixá-las “o mais insanas possível”, sem perder a essência “calculada, calma e poderosa” do antagonista.
Em conversa recente com a Entertainment Weekly, o ator detalhou como abordou as sequências de ação.
“Eu me sentia como um lutador entrando no ringue, mas também com momentos de explosão, como com o fogo”, disse. “Até naquela pequena cena em que ele empurra o lança-chamas de volta, eu quis garantir que cada gota de energia estivesse naquele momento.”
Sobre Stranger Things 5
A trama da 5ª temporada de Stranger Things acompanha Hawkins no outono de 1987, devastada pela abertura das Fendas. O grupo de amigos tem um único objetivo: derrotar Vecna. O problema é que ele desapareceu, deixando seus planos em mistério. Enquanto isso, a cidade está sob quarentena militar e Onze volta a se esconder, já que o governo intensifica a perseguição contra ela.
Conforme o aniversário do desaparecimento de Will se aproxima, também cresce a sensação de que algo terrível está prestes a acontecer. A batalha final contra uma escuridão ainda mais poderosa se aproxima, e apenas a união de todos poderá decidir o destino de Hawkins – e talvez do mundo.
O elenco de Stranger Things 5inclui Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers) e mais.
O Volume 1 da quinta temporada de Stranger Things já está disponível na Netflix. O Volume 2 chega em 25 de dezembro, e o episódio final estreia em 31 de dezembro.
