Record of Ragnarok: 3ª temporada ganha data – e está mais perto do que você imagina

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Depois de dois longos anos praticamente sem novidades, os fãs de Record of Ragnarok finalmente podem comemorar: a 3ª temporada estreia na Netflix em 10 de dezembro de 2025.

Baseado no mangá de Shinya Umemura e Takumi Fukui, Record of Ragnarok acompanha o torneio definitivo: um confronto mortal de 13 rodadas entre deuses e humanos, em que o primeiro lado a conquistar sete vitórias ganha o controle do mundo por mil anos.

A 3ª temporada começa exatamente onde a 2ª terminou, mergulhando os espectadores imediatamente em alguns dos confrontos mais aguardados de toda a saga. O novo ano promete elevar o nível das disputas, intensificar rivalidades e aprofundar ainda mais a mitologia por trás da batalha final pela sobrevivência da humanidade.

Tudo sobre Record of Ragnarok

Baseado no famoso mangá de mesmo nome, Record of Ragnarok gira em torno de um torneio entre humanos e deuses de diferentes religiões/mitologias. O resultado desse torneio definirá o futuro da humanidade, ao passo que o mundo será destruído caso os homens percam.

Para impedir isso, são reunidos alguns dos maiores guerreiros da História e da ficção, incluindo Adão, que luta contra Zeus no anime.

O mangá original conquistou diversos prêmios e teve mais de 14 milhões de exemplares vendidos.

As duas temporadas de Record of Ragnarok estão disponíveis na Netflix. A terceira estreia em 10 de dezembro.

O post Record of Ragnarok: 3ª temporada ganha data – e está mais perto do que você imagina apareceu primeiro em Observatório do Cinema.