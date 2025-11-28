fechar
Record of Ragnarok: 3ª temporada ganha data – e está mais perto do que você imagina

Por Observatório do Cinema Publicado em 28/11/2025 às 15:41
Depois de dois longos anos praticamente sem novidades, os fãs de Record of Ragnarok finalmente podem comemorar: a 3ª temporada estreia na Netflix em 10 de dezembro de 2025.

Baseado no mangá de Shinya Umemura e Takumi Fukui, Record of Ragnarok acompanha o torneio definitivo: um confronto mortal de 13 rodadas entre deuses e humanos, em que o primeiro lado a conquistar sete vitórias ganha o controle do mundo por mil anos.

A 3ª temporada começa exatamente onde a 2ª terminou, mergulhando os espectadores imediatamente em alguns dos confrontos mais aguardados de toda a saga. O novo ano promete elevar o nível das disputas, intensificar rivalidades e aprofundar ainda mais a mitologia por trás da batalha final pela sobrevivência da humanidade.

Tudo sobre Record of Ragnarok

Baseado no famoso mangá de mesmo nome, Record of Ragnarok gira em torno de um torneio entre humanos e deuses de diferentes religiões/mitologias. O resultado desse torneio definirá o futuro da humanidade, ao passo que o mundo será destruído caso os homens percam.

Para impedir isso, são reunidos alguns dos maiores guerreiros da História e da ficção, incluindo Adão, que luta contra Zeus no anime.

O mangá original conquistou diversos prêmios e teve mais de 14 milhões de exemplares vendidos.

As duas temporadas de Record of Ragnarok estão disponíveis na Netflix. A terceira estreia em 10 de dezembro.

