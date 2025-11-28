Creed ganhará série derivada focada na filha de Adonis

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Creed ganhará uma série de TV focada na filha de Adonis, chamada Amara. A informação foi revelada pelo astro da franquia, Michael B. Jordan (Adonis), em entrevista à Variety.

“Estamos fazendo o spin-off sobre a filha do Adonis, a história da Amara, uma série que foi encomendada pela Amazon”, afirmou. “Então vocês vão ver diferentes partes do que eu gosto de chamar de ‘Creed-verso’. Essas pequenas propriedades vão manter o universo vivo sem precisar depender totalmente de mim para levar tudo até a linha de chegada como boxeador todas as vezes. Eu estarei por perto.”

Questionado sobre Creed 4, o ator afirmou que “eventualmente, com certeza” a sequência vai acontecer:

“É uma franquia que foi muito generosa comigo de várias maneiras. Eu adoro a MGM, o Irwin Winkler [produtor] e tudo o que eles estão fazendo. Acho que ainda há mais história para explorar ali. Eu quero continuar no ringue lutando pelos próximos 15 anos? Nem tanto. Mas acho que há maneiras inteligentes e personagens interessantes que já estabelecemos e que talvez queiramos ver para onde vão, além de algumas novas ideias que tenho em mente. Ainda posso dar mais alguns bons golpes na franquia”, concluiu.

Tudo sobre Creed

A franquia Creed, que começou em 2015 e seguiu até 2023 é um spin-off da saga Rocky e acompanha a trajetória de Adonis Creed (Michael B. Jordan), filho do boxeador Apollo Creed.

Os filmes focam em Adonis “buscando sua identidade e legado até os desafios no mundo do boxe, incluindo a luta para superar a sombra do pai e a busca por reconhecimento.”

O spin-off de Creed ainda não tem previsão de estreia. Os filmes da franquia estão disponíveis no Universal+.

