Assassin’s Creed: live action produzido pela Netflix confirma primeiro nome no elenco

A Netflix confirmou Toby Wallace como o primeiro nome do elenco da série live action de Assassin’s Creed. Conhecido por Éden, Clube dos Vândalos e pela futura participação na terceira temporada de Euphoria, o ator viverá um dos protagonistas dessa adaptação que mantém sua trama em sigilo, mas já movimenta fãs da franquia.

A produção começa em 2026, na Itália. O país servirá de cenário para a história, embora o período histórico ainda não esteja definido. À frente do projeto estão Roberto Patino e David Wiener, que assumem criação, roteiro e produção executiva. A equipe também reúne Gerard Guillemot, Margaret Boykin, Austin Dill e Matt O’Toole, que reforçam o peso da parceria com a Ubisoft.

Segundo Patino e Wiener, o objetivo é explorar temas como identidade, propósito e destino. Além disso, eles destacam que a essência da história está nas conexões humanas, que atravessam culturas e épocas. Assim, a série busca equilibrar o espetáculo visual da franquia com conflitos profundos e universais.

O acordo entre a Netflix e a Ubisoft prevê um universo inteiro baseado em Assassin’s Creed, incluindo animações e outros projetos futuros. A série live action é o ponto de partida dessa expansão.

Com mais de 230 milhões de unidades vendidas desde 2007, a franquia segue como uma das mais influentes dos games. Agora, com Toby Wallace confirmado, o live action começa a ganhar forma e promete novas revelações em breve.