Stranger Things: Quando estreia o Volume 2 da 5ª temporada?
A turma de Hawkins já está de volta para uma última batalha contra o vilão monstruoso do Mundo Invertido, Vecna, em Stranger Things. Mas a aventura só está começando.
A 5ª e última temporada, que chega três anos e meio após a 4ª temporada, será lançada em diferentes blocos, e os fãs já tiveram uma noção de como tudo vai começar, já que os quatro primeiros episódios foram disponibilizados pela Netflix.
A seguir está tudo o que você precisa saber sobre o cronograma da 5ª temporada de Stranger Things e quando chega o Volume 2, com os episódios restantes da temporada.
Cronograma de lançamento da 5ª temporada de Stranger Things
A 5ª temporada será lançada em três partes. O Volume 1 chegou em 26 de novembro, o Volume 2 será lançado em 25 de dezembro, às 22h, e o final chega em 31 de dezembro.
O cronograma fica assim:
Volume 2 — 25 de dezembro
Capítulo 5: Tratamento de Choque – 25 de dezembro
Capítulo 6: A Fuga de Camazotz – 25 de dezembro
Capítulo 7: A Ponte – 25 de dezembro
Final — 31 de dezembro
Capítulo 8: O Mundo “Direito” – 31 de dezembro
Quais são as durações dos episódios da 5ª temporada
Ainda não temos os tempos oficiais dos episódios do Volume 2, mas já existe uma pista sobre o tamanho do episódio final. E, ao que tudo indica, as teorias de que o final teria três horas estavam erradas.
Aqui estão as durações confirmadas e estimadas:
Capítulo 1: 1h08
Capítulo 2: 54 min
Capítulo 3: 1h06
Capítulo 4: 1h23
Capítulo 5: a confirmar
Capítulo 6: a confirmar
Capítulo 7: a confirmar
Capítulo 8: 2h e poucos minutos
