fechar
Observatório do Cinema | Notícia

Stranger Things: Quando estreia o Volume 2 da 5ª temporada?

Por Observatório do Cinema Publicado em 27/11/2025 às 20:15
Stranger Things: Quando estreia o Volume 2 da 5ª temporada?
Stranger Things: Quando estreia o Volume 2 da 5ª temporada? - Observatório do cinema

Clique aqui e escute a matéria

A turma de Hawkins já está de volta para uma última batalha contra o vilão monstruoso do Mundo Invertido, Vecna, em Stranger Things. Mas a aventura só está começando.

A 5ª e última temporada, que chega três anos e meio após a 4ª temporada, será lançada em diferentes blocos, e os fãs já tiveram uma noção de como tudo vai começar, já que os quatro primeiros episódios foram disponibilizados pela Netflix.

A seguir está tudo o que você precisa saber sobre o cronograma da 5ª temporada de Stranger Things e quando chega o Volume 2, com os episódios restantes da temporada.

Cronograma de lançamento da 5ª temporada de Stranger Things

A 5ª temporada será lançada em três partes. O Volume 1 chegou em 26 de novembro, o Volume 2 será lançado em 25 de dezembro, às 22h, e o final chega em 31 de dezembro.

O cronograma fica assim:

Volume 2 — 25 de dezembro

Capítulo 5: Tratamento de Choque – 25 de dezembro
Capítulo 6: A Fuga de Camazotz – 25 de dezembro
Capítulo 7: A Ponte – 25 de dezembro

Final — 31 de dezembro

Capítulo 8: O Mundo “Direito” – 31 de dezembro

Quais são as durações dos episódios da 5ª temporada

Ainda não temos os tempos oficiais dos episódios do Volume 2, mas já existe uma pista sobre o tamanho do episódio final. E, ao que tudo indica, as teorias de que o final teria três horas estavam erradas.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Aqui estão as durações confirmadas e estimadas:

Capítulo 1: 1h08
Capítulo 2: 54 min
Capítulo 3: 1h06
Capítulo 4: 1h23
Capítulo 5: a confirmar
Capítulo 6: a confirmar
Capítulo 7: a confirmar
Capítulo 8: 2h e poucos minutos

O post Stranger Things: Quando estreia o Volume 2 da 5ª temporada? apareceu primeiro em Observatório do Cinema.

Leia também

Crítica: Volume 1 de Stranger Things 5 é ambicioso, intenso e irregular
Netflix

Crítica: Volume 1 de Stranger Things 5 é ambicioso, intenso e irregular
Stranger Things 5 trouxe AQUELA personagem de volta; entenda
Netflix

Stranger Things 5 trouxe AQUELA personagem de volta; entenda

Compartilhe

Tags