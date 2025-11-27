Stranger Things 5 trouxe AQUELA personagem de volta; entenda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com Stranger Things 5 marcando o encerramento da série, já era esperado que algumas surpresas surgissem em forma de retornos de personagens. Mesmo com uma longa lista de nomes já confirmados, ainda havia figuras que não apareciam há muitas temporadas. A série também tem o hábito de trazer de volta personagens considerados mortos, como aconteceu com Dr. Brenner na quarta temporada.

Embora os fãs esperassem ansiosamente pela volta de Eddie Munson, isso não acontece no Volume 1. É possível que ele apareça em flashbacks ou visões mais adiante, mas, por enquanto, quem realmente retorna é outra figura marcante: Kali, a Oito, interpretada por Linnea Berthelsen.

Kali está oficialmente de volta

Após oito anos desaparecida da trama, Kali retorna em uma cena impactante. Enquanto atravessam o Mundo Invertido, Eleven passa a acreditar que o exército está mantendo Vecna preso em um laboratório especial. As armas usadas pelos soldados para bloquear seus poderes fazem parecer que eles descobriram alguma “criptonita”. El e Hopper invadem o local para descobrir a origem dessa tecnologia – e encontram Kali presa em uma câmara.

Hopper teme o pior ao tentar abrir o cofre e está preparado até para se sacrificar caso encontre Vecna. Mas, em vez disso, ele encontra Kali amarrada, conectada a máquinas e com a cabeça raspada, como se tivesse sido devolvida aos tempos de experimento no laboratório de Brenner. A sequência sugere que ela nunca conseguiu, de fato, escapar de seu passado.

Por que os militares precisam de Kali

Ao longo do Volume 1, a Dra. Kay deixa claro que sua prioridade é capturar Eleven. O mistério agora é entender o que ela quer com El, e como Kali se encaixa em seus planos. Como as duas têm poderes diferentes, é possível que o exército esteja usando algo dentro de Kali para desenvolver a tal “criptonita” que neutraliza Eleven.

Outra possibilidade é que a Dra. Kay precise das duas sobreviventes do Projeto Índigo para tentar replicar os poderes de Um (Henry Creel/Vecna). Brenner tentou fazer isso no passado, e o governo pode estar tentando repetir o experimento, agora em plena guerra contra o vilão.

Apesar das diferenças entre elas, especialmente durante a passagem por Chicago, Eleven pode tentar convencer Kali a unir forças contra Vecna. Kali parece aliviada ao reencontrá-la, o que pode abrir espaço para uma parceria improvável, mas tudo isso depende de como a história se encaminhará na reta final.

Retorno polêmico

O retorno de Kali, porém, inevitavelmente será polêmico. Seu episódio na 2ª temporada de Stranger Things, “A Irmã Perdida”, permanece como o mais mal avaliado da série, com apenas 6,0/10 no IMDb. Muitos fãs rejeitaram o desvio narrativo e a introdução de novos personagens longe do núcleo principal, o que marcou negativamente a personagem.

Por causa dessa recepção, parte do público certamente não ficará animada com a volta de Kali. Com apenas quatro episódios restantes, seu tempo de tela será limitado – o que pode ajudar a evitar erros do passado, mas também pressiona a série a justificar plenamente sua presença.

Agora resta saber se Stranger Things conseguirá reabilitar a personagem e tornar seu retorno algo significativo. Em um momento em que os riscos são maiores do que nunca, a série terá de integrá-la com cuidado para que sua volta realmente valha a pena dentro da reta final.

O Volume 1 da quinta temporada de Stranger Things já está disponível na Netflix. O Volume 2 estreia em 25 de dezembro, e o episódio final chega em 31 de dezembro.

