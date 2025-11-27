Destino de Max em Stranger Things 5 é explicado: Ela ainda está viva?
Clique aqui e escute a matéria
Max é um dos grandes focos da temporada final de Stranger Things, especialmente após o final devastador da quarta temporada. Desde que apareceu na segunda temporada, a personagem de Sadie Sink se tornou uma das figuras mais queridas e complexas da série, o que tornou sua quase morte ainda mais impactante.
Os criadores confirmaram que Max está viva, porém “com morte cerebral”, e Stranger Things 5 não demora a atualizar os espectadores. No início da nova temporada, ela permanece em coma, apesar de todos os esforços de Lucas, que ainda toca “Running Up That Hill” para tentar acordá-la.
Fisicamente, Max parece melhor do que no final da 4ª temporada. Seus ossos se curaram e ela não usa mais colar cervical, embora sua cegueira causada pela maldição de Vecna ainda seja um ponto de dúvida caso desperte. Mesmo assim, ela não demonstra nenhum sinal de recuperação no mundo real.
O que aconteceu com Max?
A grande revelação acontece no episódio 3: a Max que vemos observando Holly na casa dos Creel é sua versão presa no plano mental de Vecna. Ela revela que realmente morreu, mas sentiu algo “chamando” antes de acordar na Sala Arco-Íris, passando a vagar pelas memórias distorcidas do vilão.
O que era um labirinto mental se torna uma possível rota de fuga quando Max escuta “Running Up That Hill” ecoando dentro da mente de Vecna – música que Lucas toca no hospital. Ela chega a encontrar um portal que leva de volta ao mundo real, mas o portal se fecha quando a música para, e Vecna a recaptura.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Na tentativa de escapar de Vecna, Max corre para a floresta e entra em uma caverna associada a uma memória antiga de Henry Creel. Curiosamente, Vecna não consegue entrar no local, e é por isso que Max transforma a caverna em seu refúgio permanente dentro do plano mental.
Para a reta final da série, resta responder por que Vecna não pode acessar a caverna e como Max e Holly – também presa na mente do vilão – podem encontrar um caminho de volta ao mundo real. Ambas se tornam peças importantes no plano de Vecna para remodelar o mundo, o que eleva ainda mais a tensão.
O Volume 1 de Stranger Things 5 já está disponível na Netflix. O Volume 2 estreia em 25 de dezembro, com o episódio final chegando em 31 de dezembro.
O post Destino de Max em Stranger Things 5 é explicado: Ela ainda está viva? apareceu primeiro em Observatório do Cinema.