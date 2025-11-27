Stranger Things: Final explicado do Volume 1 da 5ª temporada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A quinta temporada de Stranger Things finalmente chegou, e o Volume 1 inicia o capítulo final da série com várias revelações chocantes que certamente vão dar o que falar. O final da quarta temporada reuniu os personagens centrais em Hawkins logo após Vecna abrir quatro portais, criando fendas que dilaceraram a cidade. A temporada 5 traz um salto temporal de 18 meses e, embora pareça muito, as prioridades continuam as mesmas: encontrar e matar Vecna.

Quando o Volume 1 começa, Eleven vem treinando seus poderes para se preparar para mais um confronto. Enquanto isso, o restante dos personagens também permanece alerta. Durante a mais recente busca por Vecna, Holly é capturada por um Demogorgon, aumentando ainda mais o perigo. Enquanto El entra no Mundo Invertido para encontrar Holly, ela reencontra Hopper, e os dois descobrem o que o Dr. Kay e os militares estão escondendo.

Nancy, Jonathan, Steve e Dustin também acabam no Mundo Invertido enquanto procuram Holly, mas são impedidos por uma enorme parede que aparentemente circunda o Laboratório de Hawkins. Em Hawkins, Mike, Lucas, Will, Joyce, Robin e Murray tentam reunir as crianças que Vecna pretende capturar para executar seu plano de dominação global. Embora o grupo falhe quando uma horda de Demogorgons ataca, o encontro de Will com Vecna revela uma grande reviravolta.

Os poderes de Will contra Vecna explicados

Uma das maiores surpresas do fim do Volume 1 é a revelação de que Will consegue, essencialmente, replicar os poderes de Vecna. Seus olhos ficam brancos e ele imita o vilão, usando sua mente para parar e matar três Demogorgons em locais diferentes, salvando Mike, Robin e Lucas.

Alguns podem achar que Will liberou habilidades ocultas, mas não é isso. Após usar o poder, ele limpa o sangue do nariz – um efeito colateral comum em Eleven. Embora Will não seja um experimento, faz sentido ter o mesmo sintoma ao acessar habilidades de um ex-cobaia.

O Volume 1 brinca com a ideia de que Will consegue acessar a mente coletiva, interferindo no que Vecna vê através dos Demogorgons. Mike chega a chamá-lo de “feiticeiro” e sugere que ele tente controlar a mente-colmeia. Will vai além: usa sua conexão com Vecna para copiar os poderes do vilão — algo que mudará totalmente o rumo da temporada.

Por que Vecna precisa de Holly e das crianças de Hawkins

Antes da revelação dos poderes de Will, Vecna explica por que o sequestrou na primeira temporada e como isso faz parte do plano geral. Vecna afirma que levou Will porque ele era fraco e fácil de controlar. Anos depois, o vínculo nunca foi totalmente rompido.

Agora, ele busca mais crianças “fracas e quebradas” para “moldar o mundo” ao seu comando. Usando a persona Henry, atuando como “Mr. Whatsit”, Vecna ganha a confiança dos pequenos, prometendo protegê-los – mas, na verdade, os mantém como reféns até reunir vítimas suficientes.

Vecna pretende manipular essas crianças e reprogramar suas mentes para executar seu plano de dominação, começando por Hawkins. Entretanto, El e Will agora têm habilidades que podem frustrar sua missão, e Holly conta com Max ao seu lado dentro do plano mental, uma prova de que o controle de Vecna não é absoluto.

O retorno de Kali e por que os militares a possuem

Após sua aparição polêmica na segunda temporada, Kali (a Oito) retorna oficialmente no episódio “Sorcerer”. O final do Volume 1 revela que os militares a mantêm em um laboratório no Mundo Invertido. Vista pela última vez em 1984, sua situação era desconhecida até agora.

Como Dr. Kay e os militares procuram por Eleven, é natural que tenham buscado outros sobreviventes dos experimentos. Vecna (Um) e El já estavam em Hawkins; quando encontraram Kali, não tiveram escolha a não ser levá-la ao ponto de origem.

Agora que Kali voltou, resta entender o que os militares vêm fazendo com ela. Sua cabeça raspada indica experimentos ou uso como arma. Os militares conseguem impedir El de usar seus poderes com ondas sonoras pulsantes – tecnologia que pode estar ligada a Kali, já que El chama isso de “criptonita”.

Onde Max esteve desde sua “morte” na 4ª temporada

Max não acorda do coma no Volume 1, mas entendemos seu estado. Ela reconhece que morreu no final da quarta temporada, mas acordou na Sala Arco-Íris após “sentir algo chamando”. Presa em um labirinto de memórias de Henry – algumas envolvendo os eventos da temporada 4 – Max vaga pelo plano mental.

Lucas a visita no mundo real, e vemos que Max quase retornou: ao seguir o som de “Running Up That Hill”, ela encontra um portal de volta, mas a música acaba e o caminho se fecha. Ela foge de Vecna e se esconde na caverna, único local onde ele não entra.

O resto da temporada precisará explicar por que Max permaneceu viva na mente de Vecna e se a tentativa de Eleven desempenhou algum papel nisso. Com Holly agora também ali, Max ganha uma aliada para tentar escapar.

O plano de Steve, Dustin, Nancy e Jonathan no Mundo Invertido

Enquanto a maior parte dos personagens tenta derrotar Vecna em Hawkins, um grupo age no Mundo Invertido: Steve, Dustin, Nancy e Jonathan entram no local seguindo um Demogorgon na esperança de que ele os leve até Holly.

Nancy está focada em sua família – com os pais no hospital, cabe a ela e Mike tentar salvar Holly. O grupo encontra a “parede carnosa”, que forma um grande círculo com o Laboratório de Hawkins no centro. Eles deduzem que Holly pode estar ali e tornam o laboratório seu próximo alvo.

Mesmo que não a encontrem, esse grupo provavelmente descobrirá o propósito e a origem da misteriosa parede.

Como o final do Volume 1 prepara o caminho para o Volume 2

Will ganhou novos poderes, Vecna sequestrou mais crianças e está mais perto de executar o plano – os riscos aumentam. Holly continua desaparecida e mais jovens estão sob controle do vilão.

Os militares foram praticamente destruídos dentro e fora do portal central, o que pode tornar mais fácil para os heróis avançarem sem interferência direta. Hopper e El agora terão de lidar com Kali, que será peça-chave no Volume 2.

Max também terá papel crucial: ela quer que Holly volte à Casa Creel, para não revelar que sabe da verdade. Embora todos tentem resgatá-la, é possível que Max seja a grande salvadora.

O Volume 1 de Stranger Things 5 já está disponível na Netflix. O Volume 2 será lançado em 25 de dezembro, e o episódio final chega em 31 de dezembro.

