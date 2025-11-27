Stranger Things: Conexão entre Will e Vecna é explicada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Volume 1 da quinta temporada de Stranger Things traz um momento heroico de Will Byers que reacende uma das conexões mais importantes da série: seu vínculo com Vecna. A estreia começa com um flashback de 1983, revisitando os dias em que Will esteve preso no Mundo Invertido, revelando que seu contato com o vilão ocorreu desde o início.

Ao longo das temporadas anteriores, sempre ficou claro que Will carregava sequelas de sua passagem pelo Mundo Invertido. Mas, já nos primeiros episódios da nova temporada, fica evidente que essa ligação é mais intensa do que se imaginava – algo reforçado pela grande reviravolta no final do Volume 1.

Will desperta poderes iguais aos de Vecna

No encerramento do episódio “Sorcerer”, Will demonstra possuir habilidades semelhantes às de Vecna. Ele consegue parar Demogorgons telecineticamente e matá-los, salvando Mike, Lucas e Robin que estavam em locais diferentes de Hawkins. A revelação muda completamente o rumo da batalha contra o vilão.

Ao usar os poderes, os olhos de Will ficam totalmente brancos, como os de Vecna, e ele chega a quebrar ossos dos monstros da mesma forma que o vilão fazia com suas vítimas. Após o episódio, ele retorna ao normal, mas a série reforça que “normal” já não é algo que se aplique a Will desde 1983.

Por que o nariz de Will sangrou como o de Eleven

Um detalhe importante é o sangramento nasal logo após o uso da telecinese – um efeito clássico das habilidades de Eleven. Isso sugere que Will não tinha poderes adormecidos, mas sim que acessou a força psíquica de Vecna por meio da antiga conexão entre eles.

Como as hemorragias eram típicas dos experimentos de Brenner, e considerando que Vecna foi sua primeira cobaia, faz sentido que Will manifeste o mesmo desgaste físico ao replicar o poder do vilão. É uma consequência direta do vínculo que nunca foi totalmente rompido.

A conexão de Will com a mente-colmeia

Will admite no Volume 1 que sua conexão com Vecna e o Mundo Invertido nunca foi “cortada”. Quanto mais perto ele está de Hawkins, mais forte o elo se torna – a ponto de ele sentir a presença do vilão e captar sinais da mente-colmeia.

Esse vínculo funciona nos dois sentidos: Vecna tenta usá-lo como receptor, mas Will aprende a interpretar o que vê através dos olhos da mente-colmeia. Isso permite que o grupo preveja ataques e movimentos do inimigo antes mesmo que aconteçam, dando vantagem estratégica.

A fala de Mike chamando Will de “feiticeiro” acaba funcionando como prenúncio dessa virada. A ideia de que Will poderia controlar a mente-colmeia, e não apenas recebê-la, parecia apenas encorajamento – até o Volume 1 provar que Mike estava certo.

A jornada emocional de Will também se conecta ao despertar dos poderes. Ao revisitar memórias antigas, ele finalmente para de ceder ao medo e aceita a força que existe dentro dele, gesto que destrava suas habilidades no momento exato em que seus amigos mais precisavam.

O Volume 1 da quinta temporada de Stranger Things já está disponível na Netflix. O Volume 2 chega em 25 de dezembro, e o episódio final estreia em 31 de dezembro.

