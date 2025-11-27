Stranger Things: Millie Bobby Brown e David Harbour estão brigados? Atriz esclarece

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Millie Bobby Brown se pronunciou sobre sua relação com David Harbour após as alegações de que o ator teria praticado bullying contra ela nos bastidores de Stranger Things. Em 1º de novembro, faltando poucas semanas antes da estreia da 5ª temporada, surgiram rumores de que Brown teria apresentado uma queixa formal acusando Harbour de assédio e comportamento inadequado antes das filmagens da temporada final.

Dias depois, em 6 de novembro, Brown e Harbour pareciam dissipar as especulações ao surgirem juntos no tapete vermelho da estreia mundial da 5ª temporada, em Los Angeles. Os dois posaram sorridentes, conversaram e demonstraram total entrosamento. No mesmo período, a Variety publicou que, embora a atriz realmente tivesse feito uma reclamação, o caso havia sido resolvido após uma investigação.

Agora, em entrevista ao The Hollywood Reporter, Brown explicou por que era importante mostrar publicamente que ela e Harbour continuam unidos e alinhados.

“Estamos fazendo isso há 10 anos. Sempre fomos unidos nisso. Amamos essa série com tudo e valorizamos nossa amizade mais do que qualquer coisa”, afirmou a atriz.

Brown também comentou como foi “muito bom” e “realmente empolgante” voltar a trabalhar diretamente com Harbour na 5ª temporada, que marca a conclusão dos arcos de Eleven e Hopper.

“Foi bastante nostálgico porque me lembrou muito das temporadas dois e três, quando estávamos sempre batendo de frente, ela crescendo, tentando encontrar sua própria voz, e ele tentando ser pai. Essa dinâmica definitivamente volta a entrar em jogo, e estou muito animada para que as pessoas vejam isso. Acho que algumas das cenas favoritas das pessoas são de Eleven e Hopper, então estou muito feliz que isso volte às telas.”

Embora Brown não tenha abordado diretamente a suposta denúncia, suas declarações deixam claro que ela deseja reforçar a boa relação com Harbour e a importância da parceria entre os dois dentro e fora das câmeras.

Sobre Stranger Things 5

A trama da 5ª temporada de Stranger Things acompanha Hawkins no outono de 1987, devastada pela abertura das Fendas. O grupo de amigos tem um único objetivo: derrotar Vecna. O problema é que ele desapareceu, deixando seus planos em mistério. Enquanto isso, a cidade está sob quarentena militar e Onze volta a se esconder, já que o governo intensifica a perseguição contra ela.

Conforme o aniversário do desaparecimento de Will se aproxima, também cresce a sensação de que algo terrível está prestes a acontecer. A batalha final contra uma escuridão ainda mais poderosa se aproxima, e apenas a união de todos poderá decidir o destino de Hawkins – e talvez do mundo.

O elenco de Stranger Things 5inclui Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers) e mais.

O Volume 1 da quinta temporada de Stranger Things já está disponível na Netflix. O Volume 2 chega em 25 de dezembro, e o episódio final estreia em 31 de dezembro.

O post Stranger Things: Millie Bobby Brown e David Harbour estão brigados? Atriz esclarece apareceu primeiro em Observatório do Cinema.